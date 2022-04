Denuncia il marito di picchiarla e violentarla ma poi ritira la querela: nel frattempo chiesta condanna a 8 anni per l’uomo

CASARANO (Lecce) – Si presenta in caserma per denunciare il marito salvo poi ritirare la querela e ritornare a vivere sotto lo stesso tetto. Nel frattempo, però, l’uomo viene accompagnato in carcere per poi finire sotto processo. Ora J.K., un 40enne di origini marocchine ma residente a Casarano, rischia una condanna a 8 anni di reclusione con le accuse di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Questa la richiesta invocata nel processo che si sta celebrando davanti ai giudici in composizione collegiale (Presidente Roberto Tanisi) chiamati ad emettere la sentenza il 25 gennaio prossimo su questo controverso caso giudiziario.

Controverso perché la storia, di per sé, racconterebbe l’ennesimo dramma di una donna in balìa di un marito violento ma gli sviluppi dell’indagine hanno fornito un quadro contraddittorio e frastagliato che dovrà essere attentamente vagliato dai giudici. La persona offesa, infatti, non si è costituita parte civile; ha ritirato la denuncia e, nel frattempo, si è ricongiunta con il marito tornando a vivere sotto lo stesso tetto. Eppure quando si è presentata in caserma ha messo nero su bianco che l’uomo non le permetteva di uscire da casa; la tratteneva anche con minacce per ottenere rapporti sessuali contro la sua volontà. Le vessazioni, secondo il suo racconto, sarebbero andate avanti per almeno tre mesi, dal dicembre scorso, fino a marzo dello scorso. Durante uno di questi violenti tentativi di consumere un rapporto, la donna era anche finita in ospedale, facendosi refertare le lesioni subite dal personale sanitario del “Francesco Ferrari”.

Il contenuto della denuncia, però, sarebbe stato anche frainteso. Sarebbe sorto un difetto nella traduzione da parte dell’interprete dall’arabo all’italiano e in ogni caso la donna ha deciso di ritornare a vivere con il marito. E allora perché decise nell’aprile dello scorso anno di presentarsi presso la caserma dei carabinieri di Casarano? Secondo la difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Roberto Bray, il rapporto tra la coppia si sarebbe deteriorato quando la donna è rientrata in Italia. litigi, contrasti sfociati in una denuncia poi ritirata ma che potrebbe costare una condanna per l’uomo con cui ora è tornata a vivere.