Insediamento Commissioni, Pagliaro: “Garantiamo il nostro impegno per i cittadini”

Il capogruppo de La Puglia , Paolo Pagliaro, fa gli auguri al collega del gruppo Saverio Tammacco per la nomina a vicepresidente della Commissione Bilancio.

“La macchina della nuova legislatura regionale si è finalmente messa in moto, , con l’insediamento delle commissioni regionali. La Puglia ha deciso di avere un ruolo importante e di presenza in quattro di esse. Per questo, faccio i migliori auguri di buon lavoro al collega e consigliere Saverio Tammacco eletto, in quota centrodestra, vice presidente della Commissione Bilancio.

“Mentre io sarò presente nelle Commissioni Quarta, Quinta e Settima, garantendo tutto il mio impegno a favore delle attività produttive (industria commercio artigianato, turismo e industria alberghiera, agricoltura e foreste, pesca professionale, acquacoltura) e quelle che le fanno funzionare, ovvero le Politiche economiche, del Lavoro e della Formazione Professionale. La presenza nella Settima, infine, la ritengo di garanzia per i pugliesi e i salentini: quella agli Affari istituzionali, lì dove i principi di democrazia si devono tradurre in leggi e provvedimenti”.

