Misterioso incendio in periferia: alle fiamme l’auto di una donna. Si indaga sulle cause

LECCE – Un misterioso incendio distrugge l’auto di una 46enne. Il rogo è divampato nel pomeriggio di ieri in via Cantobelli, nel quartiere Leuca di Lecce, dove le fiamme hanno avvolto e distrutto la parte anteriore di una Hyundai Tucson parcheggiata in strada.

Accortisi del rogo, i residenti hanno immediatamente composto il 115, richiedendo l’intervento sul posto dei vigili del fuoco: la vettura interessata dall’incendio, infatti, si trovava parcheggiata accanto ad altre auto ed il rischio che potesse coinvolgerle era concreto.

Provvidenziale, per evitare ciò, è stato l’intervento di una volante della polizia, perché gli agenti hanno provveduto a spostare un’altra auto alimentata a metano, che si trovava proprio accanto alla Tucson andata a fuoco.

Accorsi sul posto, i vigili del fuoco del comando provinciale hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, evitando che l’incendio potesse causare ulteriori danni. Oltre all’auto, le fiamme hanno lambito anche un’abitazione.

La matrice dell’incendio resta ancora da accertare: utili potrebbero rivelarsi i rilievi eseguiti dal personale della sezione scientifica della Questura di Lecce.