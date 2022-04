Picchia e minaccia di morte la moglie incinta finita in ospedale con il rischio di abortire: indagato un 30enne

RUFFANO (Lecce) – Da Materia si era trasferita a Ruffano per stare insieme al suo uomo che aveva conosciuto poco tempo prima e con il quale sarebbe poi convolata a nozze. Il matrimonio, però, ben presto si sarebbe trasformato in un incubo. Ancor di più nel periodo che per una donna dovrebbe essere il più sereno come quello della gravidanza. Perché, in quei mesi, il marito avrebbe dimostrato il lato peggiore di sé picchiandola con calci e pugni anche quando in grembo aveva il figlioletto.

La picchiava con una tale violenza che la donna è finita anche in pronto soccorso per le lesioni riportate così come confermato dai referti medici allegati dalla donna. Con il rischio di abortire poi scongiurato dai medici. Le angherie sarebbero proseguite anche nei mesi successivi. Nell’autunno dello scorso anno l’avrebbe persino minacciata con un coltello dicendole che lo avrebbe infilato nella pancia, di ucciderla insieme al suo bambino per poi afferrarla violentemente alla gola, trascinarla sul pavimento fino a provocarle una sensazione di svenimento. La donna ha così deciso di denunciare il suo uomo dando il via alle indagini coordinate dal pubblico ministero Luigi Mastroniani.

In giornata, davanti al gup Giulia Proto, era fissata l’udienza preliminare ma l’avvocato difensore Pasquale Scorrano ha chiesto un termine a difesa e qualsiasi decisione è stata rinviata a fine gennaio quando la donna, ora rientrata a Matera, si costituirà parte civile contro quel marito che prima ha amato e poi odiato con tutta se stessa.