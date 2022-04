Processo alloggi popolari: chieste tre condanne e due assoluzioni (tra cui l’ex segretario comunale)

LECCE – Tre condanne e due assoluzioni in uno dei filoni processuali nati dall’inchiesta sull’assegnazione degli alloggi popolari a Lecce. Il pubblico ministero Massimiliano Carducci, nel processo con il rito abbreviato, ha invocato 3 anni e 4 mesi per Stefano Armenta, 59enne, di Lecce, accusato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio per un presunto accordo di scambio alloggi-voti con Monosi alle europee del maggio 2014; 3 anni e 6 mesi per Serena Cervelli, 34enne di Lecce e 3 anni per Sergio Marti, 46enne originario di Melendugno, ritenuti illegittimi assegnatari degli alloggi.

L’assoluzione è stata richiesta per l’ex segretario generale del Comune di Lecce Vincenzo Specchia, accusato di aver attestato la legittimità di una delibera propedeutica alla concessione di un immobile ritenuta irregolare e per Ilaria Decimo, 43enne, di Lecce, presidente del comitato territoriale di Lecce della Croce Rossa Italiana del cui direttivo regionale faceva parte la moglie dell’ex assessore Attilio Monosi. E stando a quanto contestato dall’accusa, proprio grazie all’intercessione dell’ormai ex politico la Croce Rossa avrebbe beneficiato dell’immobile di via Grassi, in assenza delle valutazioni obbligatorie per assicurare parità di trattamento tra tutte le associazioni.

Il processo, per consentire il prosieguo delle discussioni delle difese (avvocati Luigi Corvaglia, Antonio Savoia, Andrea Sambati e Germana Greco), è stato aggiornato al 28 gennaio. Parte civile lo Iacp.

È in corso, invece, davanti ai giudici della seconda sezione penale il processo con rito ordinario in cui compaiono 36 imputati, tra cui oltre al già citato Attilio Monosi, anche gli ex consiglieri Antonio Torricelli e Luca Pasqualini. La prossima udienza è fissata per il 13 gennaio quando continuerà l’ascolto del luogotenente della Guardia di Finanza Luigi Musardo che ha condotto le indagini.