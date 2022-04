Da domenica Puglia zona gialla: ecco cosa si può fare e dove si può andare

PUGLIA – Per molti pugliesi essere rientrati nella zona gialla è una bellissima notizia: con questa colorazione le misure restrittive sono più morbide e ci si può muovere tra i vari comuni della regione. Le ordinanze che ha messo in campo il ministro della Salute Speranza saranno in vigore dal 6 dicembre prossimo: quindi da domenica saremo in “zona gialla” in tutta la Puglia. Questo significa che dalle 5 alle 22 non sarà necessario motivare i propri spostamenti. Naturalmente sarà ancora vietato circolare durante il coprifuoco (dalle 22 alle 5), salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute che devono essere indicati sull’autocertificazione (la giustificazione del motivo di lavoro può essere provata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro, con tesserini o documenti che provano l’attività lavorativa che si svolge). Se bisogna assistere amici o parenti non autosufficienti, allora ci si può muovere anche la notte durante il coprifuoco. Non sarà possibile andare nei bar e ristoranti dopo le ore 18, oppure andare a prendere cibo d’asporto dopo le ore 22. Tra le restrizioni che restano c’è quella delle chiusure dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Non riapriranno i musei e le mostre, le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine (anche nei bar e nelle tabaccherie), le piscine, palestre, teatri, cinema e anche discoteche e sale da ballo.

Dopo un mese sarà permesso finalmente di circolare attraverso tutti i comuni della regione Puglia, ma solo negli orari in cui non vige il coprifuoco. Si potrà andare nei centri commerciali nei giorni feriali (nei festivi sarà consentito solo per acquistare nelle farmacie, parafarmacie, negozi di alimentari, tabaccherie ed edicole). Si potranno usare mezzi pubblici, ma sempre a capienza dimezzata. I bar e i ristoranti potranno essere frequentati prima delle ore 18 e si potrà prendere cibo d’asporto entro le 22 ordinando a domicilio in qualsiasi momento. I centri sportivi potranno funzionare e si potrà correre, fare attività sportiva all’aperto, ma da soli, anche fuori dal Comune di residenza. Resta raccomandato di limitare gli incontri, ma naturalmente sarà possibile, per chi vorrà, vedere gli amici e i propri partner fuori dal proprio paese di residenza, sempre entro le 22. Sono consentiti gli spostamenti da zona gialla a zona rossa o arancione per vedere i propri figli presso l’altro genitore o l’affidatario.

Link Sponsorizzato

In Puglia, come ha già dichiarato Michele Emiliano, non cambia nulla per quanto riguarda la scuola: resta la didattica a distanza per le scuole superiori, salvo per studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori. Dal 7 gennaio si ricomincerà con la didattica in presenza anche alle superiori (al 75%). Continua, invece, la didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Restano chiuse le università, salvo per le attività delle matricole e per i laboratori. Poi, bisogna ricordarsi che nonostante la zona gialla durante le feste natalizie saranno vietati gli spostamenti tra comuni e tutti dovranno chiudere i battenti alle 22. Saranno delle festività sicuramente in famiglia per la parte dei brindisi, soprattutto a Capodanno.