Rientra da Londra e risulta positivo al Covid, focolaio in paese e accertamenti per stabilire se si tratti della variante inglese

CARMIANO (Lecce) – Allarme Covid inglese a Carmiano, in Salento, dopo la positività di un uomo rientrato da Londra per trascorrere le festività natalizie in famiglia. In pochi giorni nel paese è scoppiato un focolaio con una ventina di soggetti contagiati tra familiari, amici e conoscenti del giovane. Il ragazzo lavora nel campo sanitario nella capitale inglese ed è sbarcato in aereo a Brindisi a dicembre dopo aver effettuato, giorni prima, un tampone in un centro privato di Londra risultando negativo. Rientrato a casa ha iniziato ad accusare i sintomi riconducibili al Covid.

Eseguito il tampone il 23 dicembre è emersa la sua positività. Il giovane non accusa sintomi particolari. È a casa e non necessita di assistenza ospedaliera. In breve, però, si è innescato un focolaio tra familiari, amici e conoscenti. Complessivamente i positivi sono una ventina ma il numero potrebbe aumentare già nelle prossime ore. “Al momento non c’è certezza che si tratti della variante inglese del Covid – spiega il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl di Lecce, Alberto Fedele – questo dato potremo conoscerlo solo dopo Capodanno quando in laboratorio verrà isolato e sequenziato il genoma del virus.

Di certo al momento sappiamo che tutti i soggetti entrati in contatto con il ragazzo si sono rapidamente contagiati manifestando i sintomi in un periodo più breve di quello ordinario proprio come succede per chi contrae la variante inglese”. Nel frattempo, numerosi altri soggetti sono stati collocati in quarantena in attesa di sottoporsi al tampone.