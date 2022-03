Ispettori del Ministero attesi in Tribunale, intanto negativi i 18 tamponi al personale ufficio gip/gup

LECCE – Si muove il Ministero della Giustizia. Gli ispettori arriveranno nella giornata di domani. L’ispezione durerà tre giorni e dovrà verificare il rispetto delle norme di sicurezza anti-contagio; il servizio del lavoro agile consentito al personale amministrativo e l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione nel corso delle udienze. “Si tratta di un accertamento dovuto e di controlli a tappeto”, confermano dai vertici del Palazzo di Giustizia “consapevoli che simili situazioni debbano essere monitorate con la massima attenzione”.

Gli ispettori potranno visionare una notevole mole di documenti (quattro faldoni) a supporto della totale operatività del Tribunale in questo periodo di emergenza per rispettare le normativa e consentire nel contempo lo svolgimento dei processi. L’ispezione sarà estesa anche nei Palazzi di via Brenta.

Intanto si ridimensiona il caso dei presunti casi di positività nell’ufficio gip/gup del Tribunale di Lecce. I tamponi a cui sono stati sottoposti 15 dipendenti e 3 giudici hanno dato esito negativo dopo che i test antigenici di ieri avevano dato positività su 18 tra i 23 soggetti. Un sospiro di sollievo dopo la positività di giovedì di una cancelliera che aveva fatto scattare l’allarme rientrato in queste ore dopo i risultati comunicati dall’Asl.