“Molesta giovane paziente nella sala radiografia mentre effettua le lastre”: indagato tecnico radiologo dell’ospedale

SCORRANO/LECCE – Palpeggiata mentre effettua delle lastre nella sala radiografia dell’ospedale di Scorrano. Il presunto molestatore è un tecnico radiologo di 59 anni residente in un comune della provincia. L’uomo rischia ora il processo con l’accusa di violenza sessuale. La pm Giorgia Villa (magistrato in servizio nel pool impegnati nei reati contro la persona e le fasce deboli) ha chiesto il processo per l’uomo. L’udienza preliminare, anticamera di un rinvio a giudizio, di una richiesta di rito alternativo o di un proscioglimento, è fissata a marzo davanti al gup Sergio Tosi. In quell’occasione la persona offesa, una 31enne residente a Lecce, potrà costituirsi parte civile così come l’Asl con l’avvocato Alfredo Cacciapaglia.

Il tecnico radiologo presta ancora servizio in ospedale ma la stessa Azienda sanitaria locale ha aperto un procedimento disciplinare. Perché le accuse messe nero su bianco nei suoi confronti sono pesanti e come scrive la stessa ragazza nella sua denuncia-querela mai e poi mai spera che quanto accaduto a lei possa un giorno succedere a qualche altra paziente.

Link Sponsorizzato

La giovane, seguendo il suo racconto su cui si fonda allo stato l’indagine, il 4 gennaio rimane vittima di un incidente domestico. Ha dolori forti al braccio e contusioni varie. E il fidanzato allerta un’ambulanza che provvede a trasportare la ragazza presso l’ospedale di Scorrano dove viene presa in consegna dai sanitari. In breve viene trasferita nella sala raggi del reparto di radiografia dove trova un tecnico radiologo. Tra paziente e tecnico inizia un fitto dialogo fatto di domande anche personali a cui la ragazza non si esime dal rispondere. Asseconda il suo interlocutore in tutto.

Anche quando le viene chiesto di spogliarsi per sottoporsi alle prime due lastre. Il tecnico radiologo, però, approfitta di quei momenti per palpeggiarla; farle sentire il peso delle sue mani sul proprio corpo come un fastidio da respingere. Cosa che la paziente, effettivamente, compie. Si allontana. Sbraita e si agita una volta in corridoio. E cerca qualche pezza d’appoggio a cui raccontare il proprio dramma. Non trova, però, la solidarietà che si attendeva. Anzi. Un’infermiera, di passaggio in quei momenti, le dice “che non è di nostra competenza la radiologia”.

Link Sponsorizzato

La paziente non si perde d’animo. Troverà il conforto che cercava poche ore dopo quando si presenta in caserma per raccontare ai carabinieri la sua odissea in ospedale consentendo ai militari di identificare il tecnico radiologo grazie alla sua testimonianza e alle immagini acquisite dall’ospedale. Il neo imputato è difeso dall’avvocato Marcello Urso.