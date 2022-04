Stepiński si racconta: “Quando da bambino giocavo in cortile…”

Rispetto al giorno della sua presentazione è un po’ meno rigido e più incline a raccontare di se, meno introverso, caratteristica tipica del temperamento dei polacchi che sono un po’ duri, anche verso se stessi. Il giorno della sua presentazione Mariusz Stepiński, quando gli venne chiesto come mai aveva lasciato la serie A (proviene Hellas Verona) per approdare a Lecce, rispose che nella vita si devono fare delle scelte, assumersi le proprie responsabilità e a volte correre dei rischi. Poi concluse affermando che, secondo lui, aveva comunque fatto la scelta giusta.

Rigido con se stesso è comunque rimasto, anche dopo due mesi nel Salento, dopo aver messo a segno 5 gol (4 in campionato e uno in Coppa Italia), piuttosto che ritenersi soddisfatto, accende un faro sulle sue occasioni perse:

“Potevo fare qualche gol in più – dice l’attaccante – devo guardare anche questo perché è vero che ho fatto 5 gol ma men sono mangiati circa due. E’ vero che questo fa parte del gioco, tutti sbagliamo ma bisogna crescere perché anche gli errori ti fanno crescere. Noi non dobbiamo essere superficiali, si può migliorare sempre”.

Il Lecce è una squadra in cui tutti si spendono per tutti, Stepiński parla da attaccante e per un attaccante fare gol è un momento particolarmente magico, perché ogni volta che si gonfia la rete si realizza il sogno

“Da bambino quando giocavo in cortile per me, tutto il senso del mio giocare a calcio era racchiuso nel momento in cui la rete si muoveva. Questa è un’emozione unica. Durante la mia esultanza esprimo tutta la gioia del gol”

Un’esultanza singolare la sua: con le due dita indice e medio apre un occhio mentre corre

“L’esultanza dell’occhio l’ha inventata mio fratello che gioca nella serie D polacca, lui esulta così e una volta gli ho detto “La prossima volta che faccio gol esulto così”. E poi mi è rimasto questo modo di esultare ed è rimasto un pensiero per tutti quelli che mi stanno vicino”

Il fratello Krzysztof, è attaccante anche lui, ha 29 anni e ha giocato nell’Unia Swarzedz, squadra che milita nella categoria IV Lega, che nel sistema di campionato polacco è un torneo regionale, una specie di serie D italiana. Un infortunio al crociato lo ha costretto lontano dal campo.

Tornando al Lecce, la squadra è molto offensiva e ha l’attacco più forte del campionato. Stepiński racconta del suo reparto

“Il nostro rapporto deve essere costruttivo e dobbiamo aiutarci a fare bene, tutti possiamo aiutarci. Deve essere un rapporto sano perché solo questa strada può permetterci di fare meglio, lo sappiamo tutti che quando la squadra sta bene anche i singoli giocatori fanno bene, quindi noi dobbiamo guardare il bene della squadra e solo dopo dobbiamo pensare al nostro bene personale”

Lui e Coda, il segreto di una coppia perfetta

“Il segreto è lavorare bene. Per risolvere i problemi sul campo come medicina ne conosco solo una. Il lavoro è un sacrifico per la squadra. Noi dobbiamo fare il nostro e ognuno di noi ha il suo ruolo in campo. E’ vero che con Massimo (Coda ndr) ci stiamo trovando bene, ma non dobbiamo dimenticare Filippo (Falco ndr) e anche Stefano (Pettinari ndr); anche loro sono dentro e ci stanno aiutando ogni giorno in allenamento quindi, siamo tutti una squadra e dobbiamo ricordare anche chi sta giocando un po’ meno in questo momento”.

Corini al tandem Coda chiede questo

“Dobbiamo fare movimenti contrari, per non trovarsi sempre nello stesso posto nello stesso momento in due. Quindi occupare bene gli spazi, allungare la squadra e trovarsi tra le linee e sopratutto nella fase finale, attaccare bene primo e secondo palo, attaccare bene l’area”.

Dicembre sarà un mese impegnativo, si giocheranno 7 partite: sabato 5, Lecce Venezia; sabato 12, Lecce-Frosinone; Martedì 15, Salernitana-Lecce; sabato 19, Lecce-Pisa; martedì 22 Spal-Lecce; domenica 27, Lecce-Vicenza; mercoledì 30, Cittadella Lecce. Un tour de force

“Noi come reparto offensivo stiamo facendo abbastanza bene, ma sappiamo che c’è sempre da migliorare e se possiamo fare meglio la fase difensiva per prendere meno gol, oppure fare più gol avanti. Non dobbiamo essere superficiali e dobbiamo continuare a lavorare perché è veramente lunga. A dicembre abbiamo tante partite e sarà molto importante tenersi pronti sempre e non mollare mai”.