Duplice omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta: la difesa di De Marco deposita istanza di abbreviato

CASARANO (Lecce) – Depositata istanza di abbreviato per Antonio De Marco, il 21enne di Casarano in carcere dal 28 settembre con l’accusa di aver ucciso con oltre 80 coltellate l’arbitro di Lega Pro Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta, funzionaria Inps. La richiesta di rito alternativo (che consente uno sconto di un terzo della pena) è stata depositata dagli avvocati difensori Andrea Starace e Giovanni Bellisario nella cancelleria dell’ufficio gip/gup nei 15 giorni successivi alla notifica del decreto di giudizio immediato e sarà ritenuta inammissibile in questa fase alla luce della recente legge che vieta la possibilità di abbreviato per i reati per i quali è prevista la condanna all’ergastolo e giudicata legittima dalla Corte Costituzionale il 3 dicembre dopo le questioni sollevate dai Tribunali di La Spezia, Napoli e Piacenza.

L’istanza potrà tornare utile nel corso del processo se, nel frattempo, il legislatore dovesse modificare la norma e se la Corte d’Assise dovesse ritenere le attenuanti (l’ampia confessione fornita dall’assassino e la sua collaborazione) prevalenti sulle aggravanti contestate: la premeditazione, la crudeltà e i futili motivi che, allo stato, inchioderebbero l’imputato al carcere a vita. C’è poi da valutare una terza via, ossia l’istanza di una perizia psichiatrica che la difesa riproporrà il 18 febbraio (data di inizio del processo) per valutare le effettive capacità di intendere e di volere di De Marco al momento del fatto minate, secondo i consulenti di parte, da una serie di patologie. E se dovesse essere riconosciuta l’infermità di mente il 21enne verrebbe prosciolto. Tutte ipotesi, in attesa dell’inizio del processo.