Versò del detersivo nel bicchiere d’acqua di un cliente che finì in ospedale: assolta barista

CASTRIGNANO DEL CAPO (Lecce) – Si chiude con un’assoluzione il processo a carico di Roberta Florio, la barista di 25 anni di Castrignano del Capo che il 18 gennaio del 2018 versò – inconsapevolmente – un bicchiere d’acqua con all’interno dei residui di detersivo per lavastoviglie ad un ragazzo entrato in un bar del paese per prendere un antidolorifico. Il cliente, Stefano Schirinzi, un 29enne del posto, accusò un malore e venne ricoverato presso l’ospedale di Tricase dove venne anche sottoposto ad un delicato intervento e ad una lunga riabilitazione. La sentenza assolutoria è stata pronunciata dal giudice monocratico della prima sezione penale Stefano Sernia che si è allineato con la richiesta invocata dallo stesso pm di udienza (e che ha coordinato le indagini) Donatina Buffelli in linea con le argomentazioni difensive sostenute dall’avocato della ragazza, il legale Luca Puce. Sul banco degli imputati, sempre con l’accusa di lesioni personali gravissime, compaiono anche il legale rappresentante del bar e un secondo dipendente, entrambi residenti a Castrignano, la cui posizione verrà definita a luglio.

Secondo quanto ricostruito anche attraverso l’acquisizione di un video quel giorno un primo dipendente non avrebbe svuotato il contenuto di una tanica, contenente il prodotto “rinse acido brillantante – acido per lavastoviglie” (idrossido di sodio) all’interno di una bottiglia di plastica lasciandola sopra il bancone senza provvedere a custodirla in luogo apposito, lontano dal bancone e vicino alla lavastoviglie e senza annotare sulla bottiglia alcuna indicazione; Roberta Florio, inconsapevolmente, non avrebbe controllato il contenuto della bottiglia lasciata incustodita sul bancone prima di utilizzarla versandone il contenuto in un bicchiere al cliente entrato per assumere un antidolorifico.

Una catena di errori, una serie di “sviste”, alla base dell’incidente. che ha causò al ragazzo una “necrosi gastrica completa da ingestione accidentale di liquido caustico” giudicata guaribile in oltre 90 giorni e con un ricovero iniziale in prognosi riservata. Per settimane le sue condizioni rimasero molto gravi mentre i carabinieri della stazione di Castrignano del Capo, insieme ai colleghi della Compagnia di Tricase e dal Nas, avviarono le indagini. A distanza di mesi Stefano non solo si è ripreso ma ora ha grandi progetti per la sua vita. Ha una gran voglia di mettersi alle spalle quella bruttissima esperienza: una lunga operazione con cui i medici gli hanno dovuto rimuovere lo stomaco con probabilità di sopravvivenza molto ma molto ridotte; un ricovero sofferto e una riabilitazione faticosa. Il ragazzo e la sua famiglia si erano costituiti parte civile con gli avvocati Fabio Massa e Renato Magni.