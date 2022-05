Beve da una bottiglia d’acqua appena acquistata in un centro commerciale e finisce in ospedale: corpuscoli nella bottiglia, avviati accertamenti

MELPIGNANO (Lecce) – Beve da una bottiglietta d’acqua acquistata in un centro commerciale e finisce poco dopo in ospedale per dei dolori fortissimi allo stomaco. È accaduto giovedì pomeriggio, 7 gennaio. Lo sfortunato protagonista si chiama Valeriano De Benedetto. Ha 49 anni, risiede a Melpignano ed è un addetto alle vendite per conto di una ditta di materassi che ha la propria location proprio all’interno del centro commerciale. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, durante il turno di lavoro, ha chiesto la cortesia ad un collega di comprargli una bottiglietta d’acqua dall’area alimentari del centro commerciale per non lasciare la postazione.

Non appena l’addetto alle vendite ha bevuto quasi per intero con un solo sorso il contenuto della bottiglietta di una nota etichetta italiana ha iniziato ad avvertire forti bruciori all’esofago, dolori al basso ventre e la bocca salata. Dolori talmente fastidiosi da dover essere accompagnato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Scorrano dove è stato curato con una terapia farmacologica per presunto avvelenamento con la somministrazione di medicinali per endovena e per via intramuscolo. De Benedetto è stato poi dimesso in serata mentre sul fondo della bottiglia, verosimilmente contaminata, i sanitari hanno segnalato nel referto la presenza di piccoli corpuscoli di colore bianco simili a dei cristalli. L’addetto alle vendite, nella giornata di ieri, è tornato a lavoro ma nel pomeriggio ha accusato un nuovo malore che lo ha costretto a tornare in ospedale.

Alla luce di tutte queste anomalie e di un malessere diffuso De Benedetto ha voluto interpellare un avvocato, il legale Arcangelo Corvaglia. Ricostruita la dinamica dell’incidente la bottiglietta è stata consegnata al servizio di prevenzione dell’Asl e inviata in laboratorio per poterne analizzare il contenuto. Nel frattempo i carabinieri, competenti per territorio, hanno raggiunto in mattinata il centro commerciale per sequestrare il lotto di bottiglie che non è stato trovato perché nel frattempo venduto. Nelle prossime ore De Benedetto formalizzerà una denuncia-querela sempre con l’avvocato Arcangelo Corvaglia e a quel punto sarà avviata un’indagine vera e propria.