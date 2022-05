Covid, 401 casi: 64 nel leccese. Ancora nuovi casi a scuola: allerta a Parabita, un alunno positivo

PUGLIA – Il SARS-CoV-2 continua a circolare nelle scuole salentine. Da domani la scuola media di Parabita resta chiusa per la didattica in presenza: un alunno è positivo e sono stati isolati diversi contatti. In queste ore si è deciso di chiudere (a partire da domani) anche la scuola primaria di via Roma ad eccezione della scuola Primaria. Sospensione temporanea delle attività scolastiche in presenza e attivazione della didattica a distanza per tutte le classi del plesso di Scuola Secondaria. I residenti covid-positivi in paese sono 62, contando i recenti guariti. Nella scuola secondaria di primo grado di Parabita partono dunque le sanificazioni. A Parabita è allarme: chiuse anche diverse vie del centro. A Maglie sono 35 i residenti positivi. “Siamo in discesa” – commenta Ernesto Toma. Ma anche in questa comunità il covid ha colpito a scuola: due giorni fa un’insegnante è risultata positiva (non andava a scuola dal 18 gennaio). “Abbiamo deciso di chiudere lunedì e martedì: appena avremo i dati decideremo se prolungare fino al weekend – spiega il sindaco di Maglie al telefono- Solo un Istituto comprensivo chiuso. Le scuole superiori sono tutte in DAD”. Intanto, febbraio riapre la scuola a Casarano, la comunità più colpita nell’ultimo mese. A Tricase sono rimasti 30 residenti attualmente positivi (si registrano diverse guarigioni), secondo il sindaco Antonio De Donno: dal primo febbraio riaprono le scuole. Scuole chiuse anche a Matino, riapriranno dal primo febbraio: per ora la situazione è stazionaria. Intanto i ricoveri calano di poche unità in 24 ore: da 1.555 a 1.549.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

oggi lunedì 25 gennaio 2021 in Puglia, sono stati registrati 3.949 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 401 casi positivi: 130 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 21 nella provincia BAT, 135 in provincia di Foggia, 64 in provincia di Lecce, 30 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 32 decessi: 16 in provincia di Bari, 4 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.253.021 test.

59.097 sono i pazienti guariti.

54.382 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 116.511, così suddivisi:

44.538 nella Provincia di Bari;

13.114 nella Provincia di Bat;

8.359 nella Provincia di Brindisi;

24.803 nella Provincia di Foggia;

9.544 nella Provincia di Lecce;

15.477 nella Provincia di Taranto;

569 attribuiti a residenti fuori regione;

107 provincia di residenza non nota.