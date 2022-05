Dipendente del Tribunale positivo al Covid: disposta chiusura e sanificazione degli uffici della sezione penale della Corte d’appello

LECCE – Nuovo caso di positività al Covid-19 nel Palazzo di Giustizia di viale De Pietro. Cancellerie e uffici della Sezione Penale della Corte di Appello di Lecce resteranno chiusi per tutta la giornata di sabato 2 gennaio dopo la positività al Covid di una unità lavorativa appartenente al personale amministrativo. Domani si procederà alla sanificazione del quinto e quarto piano della Corte .

È in corso il tracciamento dei contatti ai fini della individuazione dei soggetti che dovranno essere sottoposti a tampone dalla ASL e a quarantena fiduciaria. Il Medico del lavoro , il Dirigente ed il Presidente riservano ogni decisione in ordine alla apertura o meno delle stesse cancellerie per la giornata di lunedì 4 gennaio.

Purtroppo non è il primo caso di positività registratosi dall’inizio della pandemia all’interno del Tribunale che, come tutti i luoghi pubblici, risente della notevole affluenza di personale lavorativo e di utenti che, ogni giorno, varcano la soglia del Palazzo.