Domani dal tempio delle opere antoniane di Cutrofiano arriva su facebook la dodicesima edizione di “Strina, canti e zampogne”

2 alle 19:30 su Facebook appuntamento con la dodicesima edizione di “Strina, canti e zampogne“. Lo spettacolo dedicato ai canti, “cunti” e filastrocche del periodo natalizio – registrato nel Tempio delle opere antoniane di Cutrofiano – è ideato dal direttore artistico Antonio Melegari (voce) ed eseguito da Giusy Colì (voce), Gigi Russo (piano), Vittorio Chittano (fisarmonica), Stefano Calò (chitarra), Andrea Stefanizzi (voce e percussioni), Alessio Giannotta (tamburi e mandola), Francesco Primiceri (zampogna). Video a cura di Paolo Laku, suono Salvatore Giannotta.

Melodie e versi tradizionali faranno da collante a nuove composizioni: Kalò Bambinuddhi, canto in griko del periodo natalizio, “La Strina” il canto più noto del periodo, un omaggio a Gianni De Santis con il suo “Bon ” (con musica di Melegari). Il concerto è promosso dall’associazione culturale Sud Ethnic con il sostegno del Comune di Cutrofiano inserito nel progetto “Li Ucci” per il programma straordinario Cultura e Spettacolo della Regione Puglia. A Cutrofiano, città della ceramica, Sud Ethnic promuove infatti cultura sin dalla sua costituzione ed è impegnata da sempre nel recupero delle tradizioni popolari e nella creazione di eventi e manifestazioni che promuovano le radici e puntando alla destagionalizzazione degli eventi in Puglia.

“Nonostante il periodo, abbiamo voluto fortemente dare il nostro contributo per far passare un’ora in serenità a tutti coloro che vorranno seguire comodamente da casa il concerto” spiega Antonio Melegari. “A causa delle attuali restrizioni anticovid19 non potremo riproporre lo spettacolo in altri comuni, come accaduto negli scorsi anni”. Il concerto sarà disponibile sulle pagine facebook Li ucci festival, Comune di Cutrofiano, Pro Loco Cutrofiano e Parrocchia Santa Maria della Neve di Cutrofiano.