Il Festival del Capo di Leuca, stasera a Marittima

Capo di Leuca, la musica classica incontra il territorio: stasera a Marittima il concerto “Canone Inverso”

​Prosegue la rassegna cameristica internazionale del Festival del Capo di Leuca, organizzato dall’associazione Eleusi, che quest’anno accompagna le serate estive del Salento con venti appuntamenti dedicati alla grande musica.

​L’appuntamento di stasera, lunedì 27 luglio, vedrà protagonista il Quintetto ORMA nella suggestiva cornice del Convento di Santa Maria di Costantinopoli a Marittima.

​Il programma della serata

​Il concerto, intitolato “Canone Inverso”, prenderà il via alle ore 21:00 e sarà interamente dedicato al repertorio di Wolfgang Amadeus Mozart. A dare voce alle partiture del maestro salisburghese sarà la formazione d’archi composta da:

​Roberta Mazzotta (violino)

​Ester Bano (violino)

​Matteo Torresetti (viola)

​Cristian Musio (viola)

​Serena Chiaravalle (violoncello)

​Musica e sapori locali: la degustazione delle 20:30

​Come da tradizione della rassegna, la dimensione d’ascolto si intreccia con la valorizzazione dei prodotti e delle eccellenze del territorio. A partire dalle 20:30 (mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo), il pubblico potrà partecipare a un’enodegustazione a tema curata dall’Enoteca Default.