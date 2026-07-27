Il Festival del Capo di Leuca, stasera a Marittima

Capo di Leuca, la musica classica incontra il territorio: stasera a Marittima il concerto “Canone Inverso”
Prosegue la rassegna cameristica internazionale del Festival del Capo di Leuca, organizzato dall’associazione Eleusi, che quest’anno accompagna le serate estive del Salento con venti appuntamenti dedicati alla grande musica.
L’appuntamento di stasera, lunedì 27 luglio, vedrà protagonista il Quintetto ORMA nella suggestiva cornice del Convento di Santa Maria di Costantinopoli a Marittima.
Il programma della serata
Il concerto, intitolato “Canone Inverso”, prenderà il via alle ore 21:00 e sarà interamente dedicato al repertorio di Wolfgang Amadeus Mozart. A dare voce alle partiture del maestro salisburghese sarà la formazione d’archi composta da:
Roberta Mazzotta (violino)
Ester Bano (violino)
Matteo Torresetti (viola)
Cristian Musio (viola)
Serena Chiaravalle (violoncello)
Musica e sapori locali: la degustazione delle 20:30
Come da tradizione della rassegna, la dimensione d’ascolto si intreccia con la valorizzazione dei prodotti e delle eccellenze del territorio. A partire dalle 20:30 (mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo), il pubblico potrà partecipare a un’enodegustazione a tema curata dall’Enoteca Default.
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