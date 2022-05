Il sindaco Potì: “Attendiamo l’esito delle indagini, noi continueremo le nostre battaglie, il 29 di nuovo in aula nel processo Tap”

MELENDUGNO (Lecce) – Fiducia e pazienza. Sono queste le sensazioni a caldo del sindaco Marco Potì alla notizia dell’indagine sul suo Comune che amministra da anni alla guida di una Lista civica prevalentemente di centrosinistra con una folta rappresentanza del partito socialista. Da tempo impegnato nella battaglia contro la multinazionale Tap i cui vertici sono finiti da tempo sul banco degli imputati è ora il sindaco ad essere al centro di un’inchiesta penale “Siamo tranquilli e fiduciosi che la Magistratura farà serenamente le proprie indagini – commenta il sindaco – noi ci sentiamo con la coscienza pulita e per quanto di mia conoscenza sono convinto che la mia amministrazione non si sia mai macchiata di alcun tipo di violazione.

“Da sempre, però, la mia amministrazione si è battuta per i principi di legalità sul territorio. Ci impegniamo quotidianamente per offrire ai nostri concittadini un servizio nel pieno rispetto della legge e sinceramente non so da dove possa essere nata questa indagine”. Eppure le contestazioni messe nero su bianco dagli inquirenti sono pesanti. Si ipotizza persino il reato di associazione a delinquere: “Non me lo spiego proprio – commenta il sindaco – come e perché la procura contesti un’accusa così grave e, in questo momento, non lo posso neppure sapere su cosa dsi basi: esposti o altre attività investigative. Noi, in ogni caso ci sentiamo con la coscienza pulita e attendiamo con fiducia l’esito degli accertamenti prorogati fino a giugno”.

L’attività del sindaco non subirà contraccolpi nonostante questo scossone giudiziario. “Abbiamo combattuto e continueremo a farlo lottando i casi di illegittimità che ancora si consumano sul nostro territorio con forze e potenze più grandi di noi e il 29 gennaio saremo di nuovo in aula nel processo contro Tap”.