In ospedale con un forte mal di testa 19enne viene dimesso: torna e viene operato ma muore dopo l’operazione: aperta un’inchiesta

LEQUILE (Lecce) – Operato al cervello muore dopo l’intervento e sul decesso di un 19enne di Lequile la procura apre un fascicolo d’indagine. Come primo passo dell’inchiesta verrà eseguita l’autopsia sul corpo del giovane. Il ragazzo, sottoposto già da bambino ad un delicato intervento, lamentava un forte mal di testa. Quando è arrivato all’ospedale Perrino di Brindisi il personale medico lo avrebbe dimesso. Ritornato in ospedale sempre con gli stessi dolori il giovane è stato ricoverato grazie alla solerzia del padre e operato il 2 gennaio. Nel pomeriggio del giorno stesso si è consumato il dramma.

Per i genitori (il padre dipendente in un forno, la madre) e il fratello più piccolo si è trattato di un autentico choc. Il classico fulmine a ciel sereno. I familiari si sono presentati in caserma subito dopo i funerali e la salma, su disposizione della Magistratura, è stata trattenuta per eseguire l’autopsia in attesa che i carabinieri acquisiscano le cartelle cliniche.

Il ragazzo lascia un vuoto immenso in tutta la comunità di Lequile. Ben voluto da tutti e gran sportivo frequentava una palestra del paese. “Ho espresso la mia solidarietà a tutta la famiglia per una tragedia così improvvisa – il commento del sindaco di Lequile Vincenzo Carlà – e davanti a simili fatti ogni parola potrebbe apparire superflua. Ho espresso la mia vicinanza ai genitori del ragazzo a nome mio e di tutta la cittadinanza”.