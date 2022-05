Malmenano ragazzo di colore all’uscita di un supermercato: in manette due giovani

CASARANO (Lecce) – Malmenano giovane di colore all’uscita di un supermercato e all’arrivo dei poliziotti si scagliano contro gli agenti. È accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 02 gennaio, in via Giusti a Casarano. Nei guai sono finiti due giovani noti alle forze dell’ordine. I due giovani, Cristopher Giovanni e Lorenzo Lupo, su disposizione del pubblico ministero di turno Paola Guglielmi, sono stati accompagnati in carcere con le accuse di minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Ad eseguire gli arresti sono stati gli agenti del Commissariato di Taurisano allertati in tempo reale da una telefonata del figlio di un maresciallo dei carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo di colore che solitamente aiuta i clienti del supermercato nel portare la spesa in auto, avrebbe invitato i due giovani in compagnia di un amico all’interno dell’esercizio commerciale a mantenere la calma mentre discutevano animatamente in un orario in cui tra i corridoi dell’esercizio erano presenti diversi avventori. Una volta uscito dal supermercato, il giovane senegalese sarebbe stato raggiunto dai tre che si sarebbero scagliati contro il malcapitato.

La scena, però, è stata notata da un cliente che non ha perso tempo digitando il 113. Sul posto, dopo pochi minuti, sono arrivati gli agenti del Commissariato di Taurisano insieme ai due colleghi che hanno dato manforte trovandosi di passaggio che hanno bloccato i presunti aggressori dopo che i giovani si sono scagliati anche contro gli agenti e un vigile urbano. Subito dopo i presunti aggressori sono stati accompagnati in carcere anche grazie alla testimonianza fornita da un ragazzo che non ha esitato a chiamare le forze dell’ordine davanti ad una scena di violenza. Il giovane senegalese è rimasto lievemente ferito.