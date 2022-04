Emergenza covid negli alloggi studenteschi: Link Lecce chiede maggiore attenzione

LECCE – Gli studenti della Link lanciano un nuovo allarme in un momento in chi la pandemia pesa sempre di più e limita il diritto allo studio: “Da tempo come Sindacato studentesco abbiamo portato all’attenzione degli Organi competenti e delle Istituzioni i vari disagi che il perdurare della situazione pandemica comporta ai danni degli studenti. Le misure attuate lo scorso anno si sono rivelate insufficienti per garantire un adeguato Diritto allo Studio, motivo per cui in molteplici occasioni abbiamo cercato il confronto con la Regione Puglia per evidenziare, anche a causa del mancato coinvolgimento diretto della rappresentanza studentesca nella scelta delle misure e nell’individuazione delle necessitá legate al Diritto allo Studio, una serie di piani che riteniamo prioritari per una reale tutela dei diritti degli studenti e delle studentesse.

Dopo un’iniziale serie di azioni spot, fautrici di un lavoro collaborativo e partecipato sulle misure da adottare, dispiace notare come la voce degli studenti e delle studentesse nei consessi competenti non solo non venga tenuta in considerazione ma che continui a essere emarginata dal dibattito. Le rimostranze riscontrate in seguito alla pubblicazione delle misure adottate ad esempio dal nuovo Protocollo delle misure di contenimento nelle residenze universitarie hanno dimostrato come le perplessitá evidenziate dai nostri rappresentanti in CdA Adisu si fondassero su un reale confronto con gli studenti.

«A Febbraio abbiamo presentato alle istituzioni ed all’agenzia al diritto allo studio la necessità di nuove misure economiche e strutturali da destinare a tutti gli studenti e le studentesse colpite dalla crisi – dichiara Gabriele Grasso, Consigliere di Amministrazione Adisu- Dopo l’iniziale apertura da parte dell’Assessorato alle nostre richieste, da quasi due mesi non abbiamo ricevuto alcuna risposta in merito, a seguito anche dei numerosi solleciti. Molte, infatti, sono le problematiche che attanagliano la componente studentesca: dalla necessità di un ulteriore contributo per l’acquisto di device tecnologici e servizi di connettività, all’anticipazione della seconda rata della borsa di studio, misure di importanza prioritaria, a seguito anche delle nuove restrizioni in atto che continuano a contrarre fortemente i redditi delle famiglie dei giovani pugliesi».

E’ stato istituito, da parte del governo un fondo di circa 1,2 milioni di euro per il rimborso dei canoni di locazione dell’anno 2020 per gli studenti universitari fuorisede, riteniamo che le risorse istituite da parte del governo non siano sufficienti a coprire la reale fascia di popolazione studentesca che necessita del contributo, pertanto ribadiamo l’esigenza , da parte della Regione, a garantire la copertura totale delle richieste, qualora quest’ultime eccedessero la quota già stanziata.

In seguito all’entrata della nostra regione in zona rossa si è provveduto ad aggiornare le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle residenze universitarie.

Il protocollo prevede, tra i vari punti, la consegna dell’esito di un tampone effettuato 24 ore prima del rientro in residenza.

Sebbene sia evidente come questa misura punti a prevenire il diffondersi della pandemia, è altrettanto evidente come questa non sia realmente un provvedimento di garanzia nei confronti degli studenti e delle studentesse nè dal punto di vista economico nè sanitario.

All’interno delle residenze non sono mai stati effettuati tamponi né periodici né a campione. «Riteniamo che, in una situazione di forte crisi economica come quella che stiamo vivendo, non possano essere gli studenti e le studentesse, che già vivono una situazione economica stringente, a pagare le conseguenze della pandemia.- dichiara Angela Prete, dell’associazione Link Lecce- É inaccettabile che venga continuamente messa in discussione la necessitá di usufruire dello studentato, soprattutto con i limiti imposti dalla Pandemia che rendono l’accesso al diritto allo studio difficoltoso per chi non vive presso la propria abitazione una condizione favorevole allo studio.»

Per queste motivazioni chiediamo che l’ente regionale per il diritto allo studio e la Regione Puglia si impegnino a garantire che il tampone previsto per il rientro in residenza sia gratuito e a predisporre inoltre tamponi periodici gratuiti per tutte e tutti i borsisti fruitori di posto alloggio.

«Chiediamo quindi alla Regione una reale collaborazione con le rappresentanze studentesche, che non si limiti ad azioni e tavoli isolati e propagandistici ma che produca invece risultati efficaci per la tutela del Diritto allo Studio universitario, frutto di confronti continuativi circa le problematiche riscontrate ed evidenziate dagli studenti.- dichiara Laura Perrone, esecutivo di Link Lecce- I rappresentanti della componente studentesca tutta, come portavoce di istanze condivise, sono pronti a lavorare con le Parti per un reale miglioramento della condizione attuale, vogliamo azioni concrete e contestuali e una rinnovata attenzione alle necessitá e ai disagi degli studenti e delle studentesse colpiti dal perdurare della pandemia da Covid-19».