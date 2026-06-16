Case popolari di via Dalmazio Birago. Russo e Pala: “Un risultato atteso da anni, ora le famiglie potranno avere risposte concrete”

LECCE – Grande soddisfazione per l’annuncio emerso nel corso della Commissione Lavori Pubblici del Comune di Lecce, riunitasi nella giornata odierna, riguardante la prossima consegna degli alloggi di edilizia residenziale pubblica comunale di via Dalmazio Birago.

“L’importante comunicazione è stata fornita dall’Assessore competente, ospite della Commissione presieduta da Roberto Russo, che ha illustrato lo stato dell’intervento e confermato il completamento dei lavori dopo un iter particolarmente complesso e travagliato, protrattosi per molti anni a causa di problematiche legate all’impresa esecutrice e a questioni di natura urbanistica. Gli appartamenti risultano oggi ultimati, realizzati a regola d’arte, moderni e dotati di tutti i servizi necessari per garantire alle future famiglie assegnatarie condizioni abitative dignitose e di qualità. Le procedure di assegnazione saranno ora curate dagli uffici del Settore Servizi Sociali del Comune di Lecce.

“Si tratta di una notizia estremamente positiva per la città e soprattutto per le famiglie che attendono da tempo una risposta concreta sul fronte abitativo – dichiara il Presidente della Commissione Lavori Pubblici Roberto Russo –. Oggi abbiamo avuto la conferma che un’opera rimasta per troppo tempo incompiuta è finalmente pronta a svolgere la funzione sociale per la quale era stata progettata. Ringrazio l’Assessore per la disponibilità dimostrata e gli uffici comunali che hanno seguito con determinazione il percorso che ha portato a questo importante risultato”.

Soddisfazione viene espressa anche da Giorgio Pala, coordinatore dell’Intergruppo Grande Lecce, di cui Roberto Russo fa parte. “L’annuncio di oggi rappresenta una bella notizia per Lecce e dimostra come il lavoro serio e costante delle commissioni consiliari possa contribuire a tenere alta l’attenzione sui temi più importanti per i cittadini. Rivolgo un sincero apprezzamento a Roberto Russo per l’impegno e la competenza con cui guida la Commissione Lavori Pubblici, seguendo con attenzione questioni strategiche per il futuro della città. La consegna degli alloggi di via Dalmazio Birago restituisce finalmente alla comunità un patrimonio pubblico atteso da anni e rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il diritto alla casa”.