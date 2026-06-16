“Molesta giovane paziente mentre effettua le lastre”: condannato tecnico radiologo anche in Appello

SCORRANO (Lecce) – La Corte d’appello conferma la condanna a 2 anni di reclusione nei confronti di un tecnico radiologo, di 64 anni, residente a Spongano, accusato di aver palpeggiato una paziente mentre effettuava delle lastre nella sala radiografia dell’ospedale di Scorrano. La Corte (Presidente Domenico Toni), in riforma alla sentenza di primo grado pronunciata dai giudici in composizione collegiale il 23 gennaio 2023, hanno revocato la condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, una 34enne di Lecce, perché l’imputato ha già provveduto a elargire un ristoro di 10.000 euro. la sentenza prevde anche un risarcimento di 10mila euro in solido con la Asl (citata come responsabile civile) in favore della parte civile assistita dall’avvocato Giuseppe Nisi. La stessa Asl (tramite l’avvocato Alfredo Cacciapaglia) aveva ottenuto un risarcimento di 5.000 euro.

Secondo le accuse messe nero su bianco dall’allora pm Giorgia Villa, la giovane, il 4 gennaio 2020, rimane vittima di un incidente domestico. Ha dolori forti al braccio e contusioni varie. E il fidanzato allerta un’ambulanza che provvede a trasportare la ragazza presso l’ospedale di Scorrano dove viene presa in consegna dai sanitari. In breve viene trasferita nella sala raggi del reparto di radiografia dove trova un tecnico radiologo. Tra paziente e tecnico inizia un fitto dialogo fatto di domande anche personali a cui la ragazza non si esime dal rispondere. Asseconda il suo interlocutore in tutto.

Anche quando le viene chiesto di spogliarsi per sottoporsi alle prime due lastre. Il tecnico radiologo, però, approfitta di quei momenti per palpeggiarla e farle sentire il peso delle sue mani sul proprio corpo come un fastidio da respingere. Cosa che la paziente, effettivamente, compie. Si allontana. Sbraita e si agita una volta in corridoio. E cerca qualcuno a cui raccontare il proprio dramma. Non trova, però, la solidarietà che si attendeva. Anzi. Un’infermiera, di passaggio in quei momenti, le dice “che non è di nostra competenza la radiologia”.

La paziente non si perde d’animo. Troverà il conforto che cercava poche ore dopo quando si presenta in caserma per raccontare ai carabinieri la sua odissea in ospedale consentendo ai militari di identificare il tecnico radiologo, ora finito sotto processo, grazie alla sua testimonianza e alle immagini acquisite dall’ospedale. In sede di udienza preliminare, il giudice rigettò la richiesta di far giudicare l’imputato in abbreviato condizionato dall’ascolto di una collega del radiologo (già sentita nel corso delle indagini). Istanza poi ripresentata davanti ai giudici del collegio ed accolta.

Non appena verranno depositate le motivazioni – attese per i prossimi 90 giorni – gli avvocati Marcello Urso e Amilcare Tana potranno impugnare la sentenza in Cassazione. In attesa del pronunciamento degli ermellini, il tecnico radiologo presta regolarmente servizio. –