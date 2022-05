Covid, 1692 casi: 176 nel leccese. 5 paesi in risalita. Ancora troppi morti. 2 intubati di Gallipoli

PUGLIA – I numeri del contagio sono in rialzo nelle ultime 24 ore in 5 paesi. L’indice dei positivi scende al 12,68% rispetto al 15,19% di ieri, mentre il numero dei decessi sale notevolmente, 64 (nuovo record) rispetto ai 35 di ieri. L’Asl segnala un nuovo aumento dei contagi a Lecce: 376 (erano 576 la settimana scorsa, ma due giorni fa erano sotto i 300). I conti non tornano a Gallipoli, dove al sindaco Minerva risultano 40 contagiati, ma l’Asl nel suo report li considera stabili a 184: ci sono anche 2 persone intubate al DEA (si tratta di settantenni). Nuovamente a rischio la situazione a Casarano, con 224 residenti attualmente positivi, a Nardò (122), Taurisano (123), Matino (con 104 cittadini attualmente positivi).

Intanto la corsa al vaccino va avanti: nella Scuola di Cavalleria domani sarà attivato un altro drive-through, previste oltre 500 somministrazioni. Il generale Figliuolo, oggi in Puglia, chiede di accelerare a ogni costo e con ogni mezzo: la battaglia vaccinale si gioca sul tempo.

Link Sponsorizzato

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, venerdì 23 aprile 2021, registra 13.345 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 1.692 casi positivi: 658 in provincia di Bari, 155 in provincia di Brindisi, 154 nella provincia BAT, 266 in provincia di Foggia, 176 in provincia di Lecce, 277 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota.

Link Sponsorizzato

Sono stati registrati 64 decessi: 25 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.142.721 test.

171.894 sono i pazienti guariti.

49.197 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 226.723 così suddivisi:

87.765 nella Provincia di Bari;

22.167 nella Provincia di Bat;

16.756 nella Provincia di Brindisi;

41.079 nella Provincia di Foggia;

22.214 nella Provincia di Lecce;

35.659 nella Provincia di Taranto;

738 attribuiti a residenti fuori regione;

345 provincia di residenza non nota.