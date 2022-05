Covid, 815 casi: 224 nel leccese. 24 pazienti nella Rianimazione del DEA. Pulito: “10 posti nuovi a Galatina”

PUGLIA – Il SARS-CoV-2 con le sue varianti circola stabilmente: oggi il basso numero di test dà l’impressione che ci siano meno contagi, ciononostante l’indice del contagio resta alto (l’ennesima conferma del fallimento delle chiusure). Il numero dei pugliesi ricoverati nei centri covid scende: oggi sono 2.248, ieri erano 2.249. Nel leccese la situazione è stabile: “Le terapie intensive hanno posti disponibili, per fortuna – spiega il primario Giuseppe Pulito – Nella Terapia Intensiva del DEA c’è un buon ricambio: 24 posti occupati su 32. Mi sto impegnando per aprire 10 posti letto di terapia subintensiva a Galatina, là dove c’era l’Unità coronarica. Il problema è che i pazienti con i postumi del covid restano ricoverati ancora troppo tempo”. Il numero di ricoverati per covid resta a quota 200 nella provincia di Lecce. La strada è ancora lunga anche se siamo fuori dal picco. Secondo Pulito la situazione è stabile sul piano ospedaliero.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, lunedì 12 aprile 2021, registra 6.220 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus ed evidenzia 815 casi positivi: 297 in provincia di Bari, 59 in provincia di Brindisi, 33 nella provincia BAT, 172 in provincia di Foggia, 224 in provincia di Lecce, 26 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 39 decessi: 26 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.007.810 test.

154.541 sono i pazienti guariti.

51.576 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 211.345 così suddivisi:

82.232 nella Provincia di Bari;

20.596 nella Provincia di Bat;

15.491 nella Provincia di Brindisi;

38.718 nella Provincia di Foggia;

20.470 nella Provincia di Lecce;

32.807 nella Provincia di Taranto;

714 attribuiti a residenti fuori regione;

317 provincia di residenza non nota.