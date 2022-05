La fake news dei malati di covid che fanno spesa nel supermercato di Casarano: la smentita dalle istituzioni

CASARANO – Quando anche nella redazione del Corrieresalentino è arrivato l’audio di una signora che raccontava di 7 malati di covid sorpresi a fare la spesa in un supermercato casaranese, abbiamo fatto quello che facciamo sempre: chiamare le fonti e le istituzioni per verificare una notizia che subito si è rivelata falsa. Del resto lo stesso scherzo è stato fatto in Lombardia: stessa storia, luogo diverso. Ma ci sono cascati alcuni colleghi locali e persino una trasmissione RAI. Oggi il sindaco di Casarano, Ottavio De Nuzzo, è costretto a fare un comunicato stampa per smentire una fake che a forza di circolare sulle chat private sta diventando vera per molti lettori, che non hanno lo scrupolo di fare una ricerca su internet per verificarne la veridicità.

“Non corrisponde a verità la notizia secondo cui in un supermercato di Casarano, qualche giorno fa, erano presenti persone positive al Covid-19 intente a fare la spesa, delle quali una sarebbe stata riconosciuta dal proprio medico curante che a sua volta avrebbe chiamato i Carabinieri – spiega il sindaco –

La notizia, riportata nei giorni scorsi da alcune testate web locali, questa mattina è rimbalzata sulla Rai, dove in una trasmissione televisiva Gianni Ippoliti ne ha dato lettura e commento. Ho acquisito informazioni sull’episodio da varie fonti tra cui anche la locale Stazione dei Carabinieri e la notizia risulta priva di fondamento. Il periodo difficile che stiamo tutti vivendo mi induce a smentire ufficialmente la notizia che danneggia l’immagine della Città di Casarano e procura allarmismo tra i cittadini.

Approfitto per sollecitare tutti ad avere atteggiamenti improntati alla prudenza e a tenere alta l’attenzione per ridurre i rischi di contagio. Invito gli operatori della stampa ad una maggiore cautela e a verificare la veridicità delle fonti di informazione prima di diffondere simili notizie. Faccio appello al diritto di replica e chiedo alle testate giornalistiche che hanno diffuso la notizia di dare comunicazione secondo legge della falsità della stessa”. Il principale compito del giornalista oggi è quello di verificare le notizie, che con l’avvento dei social circolano nei telefonini dei lettori già prima di essere pubblicate: questa è la grande sfida, guadagnarsi la fiducia e alimentare lo spirito critico dei lettori. La disintermediazione avanza, ma una notizia, ricordiamocelo sempre, diventa tale (e vera) solo quando è verificata da un giornalismo che sa essere affidabile e preparato a smontare le fake news come quella di cui abbiamo parlato.