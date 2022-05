Report covid Asl: da 4475 a 3360 positivi in provincia. Contagi in discesa: Puglia verso l’arancione

LECCE – Sono 3360 i cittadini presenti in provincia di Lecce attualmente Covid positivi: la settimana scorsa erano 4475. Il dato emerge dal report che l’Asl di Lecce diffonde ogni venerdì. Il documento evidenzia la distribuzione dei casi Comune per Comune e mette in luce un calo della curva chiarissimo nell’ultimo mese. È l’ulteriore conferma che il picco è alle spalle e siamo nella fase di calo dei contagi generalizzata, con qualche piccola eccezione in poche comunità. Infatti sono la Puglia è in area arancione, con 4 Regioni: Basilicata, Calabria, Sicilia e Valle d’Aosta (la Sardegna unica regione rossa). Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ordinanza del governo.

Per la seconda settimana calano in maniera consistente i contagiati a Lecce, da 576 a 376 (in realtà, al netto dei guariti, sono 220 i residenti positivi). A Casarano è di nuovo emergenza, anche questa settimana: si passa da 207 a 224 positivi residenti.

Dopo il boom di contagi, Squinzano cala velocemente da 159 a 57 residenti attualmente malati di covid19. Tra i comuni più colpiti c’è sempre Gallipoli, che questa settimana passa da 224 a 184 attuali positivi: ci sono due malato di covid gravi da registrare (sono stati intubati al DEA). Anche oggi uno dei paesi più critici per quanto riguarda il contagio da SARS-CoV-2 è Nardò, che comunque scende da 221 a 122 residenti contagiati. Risalgono ancora i positivi a Matino: da 76 della settimana scorsa ai 104 di oggi. A Surbo i contagiati scendono da 111 a 69.

Link Sponsorizzato

Sale il bilancio dei positivi a Taurisano, il paese più colpito della seconda ondata: da 89 a 123 cittadini con il “virus mutante”. A Cavallino, calano i contagi per la quarta settimana di fila i residenti contagiati: da 66 a 29. Continuano a scendere i numeri anche a Lizzanello, che passa da 93 a 41. Anche a Galatina si registrano meno positivi della settimana scorsa: da 78 a 66. A Galatone la situazione è sotto controllo, ma i numeri del contagiati aumentano per la terza settimana di seguito da 40 a 56. A Calimera si passa da 22 a 10 abitanti contagiati in una sola settimana.

Nel Comune di Carmiano, tra i primi colpiti dalla variante inglese, cala il contagio: da 73 a 67 casi in paese. A Scorrano cala il numero di contagiati da 45 a 39. Calano i contagiati anche questa settimana nel Comune di Surbo, da 111 a 69 positivi. A Tricase scendono i contagiati: sono 38 i cittadini covid-positivi (erano 66 la settimana scorsa). Melendugno ricomincia a scendere (passa da 92 a 80 residenti attualmente positivi). A Racale i malati di covid salgono da 15 a 18. Ugento sale da 40 a 51 residenti positivi al virus. Ruffano questa settimana ha 78 residenti positivi (erano 74 i contagiati). Cutrofiano cala questa settimana da 19 a 8. Sannicola passa da 21 a 29 cittadini attualmente positivi al covid. Scendono i contagiati in molti paesi della provincia e, come potete vedere dai grafici sotto, c’è un chiaro segnale di miglioramento in tante comunità.

Link Sponsorizzato

Sono 14 (la settimana scorsa erano 23) i contagiati ad Alessano; passano da 49 a 31 i contagiati ad Alezio; salgono da 13 a 17 ad Alliste; decrescono i numeri da 10 a 8 ad Andrano; sono 24 i positivi ad Aradeo (10 in meno) e scende da 13 a 5 contagiati Arnesano. Bagnolo del Salento questa settimana 4 residenti con il covid (3 in meno della settimana scorsa), Botrugno scende da 38 a 17. Cannole ha un residente positivo anche questa settimana, Caprarica di Lecce ne ha 4 (sei in meno rispetto alla settimana scorsa). Carpignano Salentino ne ha 9 (erano 14). Castrì di Lecce scende da 29 a 16 residenti attualmente positivi. Castrignano dei Greci è a quota 7 (erano 15 contagiati). Castrignano Del Capo invece ha 10 residenti attualmente positivi (erano 16). C’è stato boom di contagi, la settimana scorsa, a Collepasso, che oggi sul report Asl passa da 82 a 52. A Copertino dopo il picco dei contagi comincia la discesa: i contagiati sono diventati 80 (erano 111 la settimana scorsa).

Corigliano d’Otranto scende nuovamente questa settimana da 38 a 15 residenti positivi. Cursi sale da 28 a 17 residenti attualmente con il covid-19. Corsano scende da 27 a 13 residenti attualmente positivi. Diso cala da 10 a 5 residenti positivi. Giurdignano ha 2 positivi (la settimana scorsa non ne aveva). A Gagliano del Capo si passa da 19 a 16 contagiati. Giuggianello ha un residente positivo (uno in meno), mentre a Guagnano scende il numero di contagiati, da 23 a 10 residenti infettati. Lequile scende da 58 a 45 residenti infetti. Leverano ha 41

residenti attualmente positivi: ne aveva 61 la scorsa settimana. Scendono i covid positivi a Maglie, da 70 a 44. Scende da 21 a 9 il numero del positivi nel Comune di Martano.

Martignano resta stabile, con un paziente covid-positivo. Melissano sale da 24 a 43 positivi. Melpignano resta a 2 positivi al SARS-CoV-2. Minervino ha 3 positivi; Miggiano cala da 18 a 15 positivi; Monteroni scende da 62 a 41 residenti attualmente positivi; Montesano Salentino passa da 16 a 13 residenti attualmente positivi; Morciano di Leuca ha un residente contagiato (uno in meno rispetto a 7 giorni fa) e Muro Leccese scende resta a 13 abitanti attualmente malati di covid-19. Neviano, in controtendenza, sale da 11 a 13 residenti positivi, come Nociglia, che passa da 12 a 14 residenti positivi. Il numero di contagiati questa settimana passa da 24 a 16 positivi a Novoli. A Ortelle i residenti positivi passano da 5 a 3. Otranto sale da 39 a 40 residenti positivi. A Parabita scendono da 44 a 35 i contagiati. A Palmariggi scendono i contagiati da 9 a 4 i contagiati residenti, nel paese che era uscito indenne dalla prima ondata. Patù ha zero casi anche questa settimana. Surano scende da 3 a 2 casi. San Cassiano questa settimana scende da 12 a 11 contagiati. Poggiardo passa da 23 a 15 attualmente positivi. Aumentano da 46 a 62 i cittadini con il covid a Presicce-Acquarica. A Porto Cesareo: sono diventati 65 (erano 104 prima che scoppiassero i nuovi focolai). A Salice Salentino scende da 72 a 41 residenti positivi al covid; Salve resta a 17 residenti positivi. A Sanarica non ha contagiati da SARS-CoV-2 (erano 3); Soleto scende da 30 a 20 abitanti covid-positivi. A San Cesario calano da 71 a 24 i residenti infettati, mentre a San Donato ci sono nuovi focolai che fanno salire da 71 a 43. A Santa Cesarea Terme ci sono 2 residenti positivi. San Pietro in Lama cala 51 a 21 residenti positivi. Seclì scende da 10 a 6 residenti positivi. Sogliano Cavour resta a 3 residenti contagiati. Sono 12 i residenti di Specchia contagiati: erano 18. A Spongano scende da 7 a 3 contagiati. Sternatia resta a 3. A Supersano si registra un calo, da 64 a 59.

Surano cala da 3 a 2 contagiati. A Taviano sale in controtendenza da 32 a 60 residenti covid positivi totali. Tiggiano, che era scampato la prima ondata, passa da 14 a 1 positivo: Trepuzzi scende da 52 a 27. Anche Tuglie figurava fra i comuni covid-free dalla prima ondata: questa settimana resta a 11 contagiati. Uggiano la Chiesa sale da 3 a 5 positivi. A Veglie scendono da 41 a 38 i contagiati dal SARS-CoV-2, mentre Vernole il contagio cala da 71 a 47 attualmente positivi. Zollino anche questa settimana sale a 8 positivi (uno in più). Ci sono altri 25 positivi temporaneamente presenti nella provincia di Lecce (6 in meno), che non sono stati assegnati a nessuna città contagiati.



LA CORSA AL VACCINO

Il report registra anche il numero dei vaccinati, distribuiti in base al Comune di residenza e per fasce di età:

211.580 le dosi di vaccino somministrate finora, di cui 158.766 prime dosi e 52.814 seconde dosi. A Lecce sono state distribuite 23.318 prime dosi, Nardò e la seconda città per vaccini inoculato con 6.197 prime dosi.

Il report è a cura del Dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica ASL Lecce.