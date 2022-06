Il Comune di Alezio aderisce al “Bookcrossing”

ALEZIO (Lecce) – Il Comune di Alezio ha aderito al progetto “Rafforzamento della rete bibliotecaria della Provincia di Lecce quale biblioteca di Comunità diffusa” elaborato dalla Provincia di Lecce e finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’avviso pubblico “Community library” collocando due valigie piene di libri presso la Sede Comunale di via San Pancrazio e presso lo Studio Associato Medici di Base di via Roma. Lo comunica in una nota il sindaco Andrea Vito Barone e l’amministrazione comunale di Alezio.

Inoltre – si legge nella nota – sono state posizionate due “casette” con dei libri presso l’entrata del parco Don Tonino Bello e sulla Piazzetta Martiri d’Ungheria.

Il BOOKCROSSING è una pratica che mette insieme la passione per i libri e la lettura con l’idea della condivisione delle risorse e dei saperi.

L’idea è semplice: consiste nell’immettere e prendere in prestito, all’interno di un circuito, libero, gratuito e volontario, i libri che desideriamo condividere.

I libri vengono “liberati” per permettere ad altri lettori di trovarli e leggerli, e per consentire, poi, la continuazione del loro “viaggio” in altre mani, in altre case, in altri luoghi.

Invitiamo inoltre tutti i cittadini e le Associazioni che vogliono donare dei libri per l’iniziativa, a portarli presso il Municipio o in Biblioteca.

L’iniziativa dell’Amministrazione Comunale – concludono nella nota – è stata seguita con attenzione e efficacia dalla Consigliera Comunale Fabiana Longo e dall’Assessore Fabiola Margari. Ringraziamo i Medici di base di Alezio per la loro preziosa collaborazione.

