Immobile scolastico di via Dante ad Alezio: la Provincia cede al comune la gestione dell’auditorium

LECCE – La Provincia di Lecce concede al Comune di Alezio di utilizzare l’Auditorium costruito dall’Ente provinciale ed annesso all’edificio scolastico di via Dante, al fine di valorizzarlo con attività istituzionali, culturali e sociali ed eventi aperti alla cittadinanza.

A siglare la convenzione per la gestione e la valorizzazione dell’Auditorium, oggi, a Palazzo Adorno, il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino e il sindaco di Alezio Andrea Barone.

La firma odierna segue il provvedimento con cui la Provincia ha anche restituito allo stesso Comune di Alezio l’immobile di via Dante, che ha ospitato la sede coordinata dell’IISS “Giannelli” di Parabita e che non ha più il vincolo di destinazione scolastica.

“Con questo atto restituiamo alla comunità di Alezio uno spazio importante, mettendo a disposizione del Comune un bene che potrà essere valorizzato e vissuto attraverso attività culturali, sociali e di aggregazione. L’Auditorium rappresenta una risorsa per l’intero territorio e siamo convinti che la collaborazione tra istituzioni sia la strada migliore per garantire una gestione efficace e una piena fruizione degli spazi pubblici. La Provincia continua così a svolgere il proprio ruolo al servizio delle comunità locali, favorendo percorsi di valorizzazione del patrimonio pubblico e nuove opportunità di crescita culturale e sociale”, sottolinea il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino.

Nello specifico il Comune di Alezio utilizzerà in via principale l’Auditorium per finalità istituzionali, culturali e sociali, facendosi carico dell’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria. La gestione dell’immobile avrà una durata ventennale.

“Ringraziamo il presidente Tarantino per la sua disponibilità e per la sensibilità espressa nei confronti della nostra richiesta. Era importante e oramai improcrastinabile, per tutta la comunità aletina, ritornare ad avere la piena disponibilità dell’immobile dell’Auditorium. Ora sarà nostra premura curare la manutenzione ordinaria e straordinaria e renderlo fruibile per l’organizzazione di iniziative culturali e non solo”, dichiara il sindaco di Alezio Andrea Barone.