Addio al coprifuoco il 21 giugno, dal 7 giugno a casa alle 24, da mercoledì alle 23. Perplessità su questa misura. Decisione su palestre e matrimoni

PUGLIA – Il governo ha deciso per la linea gradualista: potremo tornare a casa un’ora più tardi da mercoledì, 19 maggio, il coprifuoco slitta alle 23. Una misura che a molti suona da “Stato paternalista” e lascia non poche perplessità sull’effettiva efficacia. In Svizzera, senza coprifuoco (a Lugano) sono stati raggiunti gli stessi risultati di Brindisi (Lecce ha fatto peggio). Il coprifuoco sarà abolito con l’arrivo ufficiale dell’estate, il 21 giugno, secondo la proposta che il premier Draghi ha dichiarato di voler accettare. Dal 7 giugno è previsto lo slittamento alle 24 del coprifuoco. Anche il presidente ANCI e sindaco di Bari, Antonio De Caro, ha chiesto che si parta dalla misura delle 24: “È meglio consentire alla gente di uscire a orari diversi invece di concentrare tutto dalle 20 alle 22, creando il doppio degli assembramenti”. Il premier ha precisato che il programma sarà attuato sempre se i dati sul Covid permetteranno l’ammorbidimento graduale della restrizione: dunque, c’è un’incognita da sorvegliare, quella della curva del contagio.

Dal 1 giugno il governo darà il via libera alla ristorazione anche al chiuso. Dopo il 22 maggio potranno restare aperti i centri commerciali anche nel weekend. È previsto anche l’ingresso in zona bianca di 6 regioni: Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna dovrebbero entrare in zona bianca dal primo giugno e, se la tendenza del contagio non cambierà, dal 7 giugno le seguiranno anche Abruzzo, Veneto e Liguria. Via libera ai matrimoni dal 15 giugno con l’esibizione del certificato del tampone o della vaccinazione. Il governo è al lavoro anche per riaprire le palestre il 24 maggio, periodo in cui queste attività perdono i clienti, che cominciano a frequentare le spiagge.