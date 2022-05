Coprifuoco, la protesta delle 22 è un flop. Il malessere dilaga e l’economia crolla

LECCE – Gli adolescenti tengono duro per le vie del centro nel sabato sera colore arancione (1 maggio 2021). Lo street food e le pizzerie più gettonate campano ancora, con i ragazzi che usano i marciapiedi come tavolini all’aperto. C’è poca gente in città per essere un sabato sera: è vietato spostarsi dal proprio comune di residenza, anche se c’è chi lo fa lo stesso. Niente tradizionali concerti per questa Festa dei Lavoratori: ci sarebbe stato comunque poco da festeggiare visto che a Lecce sono di più i cassaintegrati, i precari, gli stagisti, i disoccupati, quelli con reddito di cittadinanza, i neet (quelli che non studiano e non lavorano) e gli emigrati verso terre lavorativamente più feconde. Queste categorie (che messe insieme fanno la maggioranza dei giovani salentini) formano un “esercito industriale di riserva” che, fra chiusure, coprifuoco e devastazione pandemica, va gonfiandosi sempre di più. Il coprifuoco da ottobre ha spento le città del sud, che vivevano di movida e turismo. C’è un’area depressiva nella sera. L’Ordine degli Psicologi pugliesi cita una parola straniera per spiegare lo stato d’animo dovuto alle chiusure: languishing (assenza di benessere). “È la parola che descrive l’emozione del 2021, figlia di disagi e tensioni emotive indotti dal lockdown – spiegano gli esperti- Sono aumentati anche i conflitti familiari, le tensioni e la povertà. Ma c’è chi vuole disobbedire. A Lecce, com’è avvenuto in altre città, ha cominciato a circolare sui social la chiamata alle armi: “tutti in piazza Sant’Oronzo, alle 22, per protestare contro il coprifuoco!”.

Del resto, sono gli stessi esperti a confermare che al chiuso il virus avanza, mentre all’aria aperta è difficilissimo contagiarsi, specie se si indossa la mascherina. Ma il coprifuoco resta e la gente si organizza a casa con gli amici: cene, film in gruppo, partite a carte, piccole feste e tanto altro nel weekend. Invece delle “vasche leccesi”, il dolce su e giù per il corso all’aria aperta, in queste piacevolissime serate primaverili, spesso ci si organizza al chiuso, nelle abitazioni private, lontano dagli occhi delle forze dell’ordine: questo può essere molto più rischioso sul piano dei contagi! Mentre in Lombardia (zona gialla), come in un rito collettivo liberatorio, in migliaia cenano all’aria aperta, in Puglia di aperto c’è davvero poco. A Lecce fallisce la protesta contro le fughe a casa alle 22. Nessuno ha voglia di fare l’eroe, incassando una multa sostanziosa per aver manifestato dopo l’ora consentita.

Piuttosto alle 22:15 in piazza Sant’Oronzo si vedono pochissimi gruppi di adolescenti divertiti che si fanno foto, alcune coppie di amici che discutono su una panchina con le mascherine abbassate, sprezzanti del rischio. La piazza è quasi silenziosa. Ma chi è uscito prima, verso le 20, in cerca di una quasi normalità, non ha potuto evitare di notare le decine di attività che non hanno aperto. Attività di successo come il Crem sono chiuse da troppo tempo, inclusa la struttura gemella in piazzetta Santa Chiara, che dopo un buon avviamento resta ferma da mesi. Molti locali, dove sorgevano attività di ristorazione o somministrazione, hanno la scritta vendesi o affittasi. In troppi non ce l’hanno fatta. È una devastazione che sarebbe ipocrita negare. A Lecce si salvano gli statali e quelli che avevano messo da parte un po’ di soldi. Certo, ci sono anche le “isole felici” lavorative, ma l’economia è in coma e aspetta solo un’estate di libertà per cercare di rimettersi in piedi. Ci vogliono tanti vaccini e poi bisogna osare, organizzarsi con la medicina territoriale e riaprire prima che sia troppo tardi.