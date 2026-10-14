Aggressione a Dario Stefàno, arriva la solidarietà dei Giovani democratici di Lecce

Lecce – Il Circolo dei Giovani Democratici di Lecce esprime la propria più sincera e profonda solidarietà a Dario Stefàno, alla sua famiglia e agli agenti della Digos coinvolti nel grave episodio di aggressione e intimidazione ai danni dell’ex senatore.

“A Dario, prima ancora che all’uomo delle istituzioni – scrivono i Giovani Democratici di Lecce – vogliamo rivolgere un pensiero di sincera vicinanza umana. Sappiamo quanto possa essere doloroso vedere minacciata la serenità dei propri affetti e violata quella dimensione privata che dovrebbe rappresentare, per ciascuno, un luogo di sicurezza e tranquillità”.

Nessuno, indipendentemente dal ruolo che ricopre o ha ricoperto, dovrebbe mai trovarsi a vivere la paura per la propria incolumità e per quella delle persone che ama. “È una questione che precede ogni appartenenza politica e richiama ciascuno di noi a un fondamentale senso di umanità e responsabilità collettiva – aggiungono i Giovani Democratici di Lecce – Confidiamo nel lavoro delle autorità competenti affinché sia fatta piena luce sull’accaduto e siano garantite le necessarie condizioni di sicurezza. A Dario e alla sua famiglia rivolgiamo un abbraccio affettuoso e sincero, con l’auspicio che possano ritrovare al più presto la serenità che meritano. In momenti come questi, al di là di ogni parola, conta soprattutto sapere di non essere soli”.