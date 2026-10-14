Fuga in monopattino con la droga nel borsello, inseguito dalla Polizia e denunciato un 21enne

Taurisano (Lecce) – Ha tentato la fuga in monopattino con la droga nel borsello, così un 21enne finisce nei guai.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha infatti denunciato in stato di libertà il giovane residente a Taurisano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, intorno alle ore 14, gli agenti del Commissariato di Taurisano, durante i consueti servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, hanno notato il 21enne alla guida di un monopattino in una contrada cittadina.

Alla vista degli operatori, il conducente ha repentinamente cambiato direzione nel tentativo di eludere il controllo. Gli agenti lo hanno immediatamente inseguito, intimandogli più volte di fermarsi, ma il giovane ha abbandonato il monopattino dandosi a precipitosa fuga per le campagne circostanti.

Durante l’inseguimento a piedi, i poliziotti lo ha visto disfarsi di un borsello nero prima di riuscire a raggiungerlo e a bloccarlo definitivamente e, subito dopo, di recuperare il borsello abbandonato. All’interno di quest’ultimo sono stati rinvenuti materiali destinati al confezionamento della droga, tra cui due nastri isolanti di colore rosso e nero, un paio di forbici, alcuni ritagli di buste di plastica e un bilancino di precisione perfettamente funzionante.

Inoltre, i poliziotti hanno trovato 10 involucri in cellophane di colore bianco, del peso di 5,80 grammi, sigillati con nastro rosso e nero e contenenti sostanza di tipo crack, come confermato dal narcotest eseguito dal personale della Polizia Scientifica.

Sottoposto a perquisizione personale, con esito negativo, l’uomo è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria.