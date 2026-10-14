A Lecce la XXI Giornata regionale del cane guida: autonomia, inclusione e scuola protagoniste.

15 ottobre 2026 – Piazza Sant’Oronzo – Ore 10.00

Giovedì 15 ottobre, dalle ore 10.00, Piazza Sant’Oronzo a Lecce ospiterà la XXI Giornata regionale del cane guida, un appuntamento dedicato all’autonomia, alla libertà e all’inclusione delle persone con disabilità visiva. Protagonisti della manifestazione saranno 13 cani guida provenienti da tutta la Puglia, insieme alle persone che quotidianamente accompagnano, a testimonianza del valore di un rapporto fondato sulla fiducia, sulla collaborazione e sull’indipendenza.

L’iniziativa, promossa dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione territoriale di Lecce, presieduta da Salvatore Peluso, e dal Comitato regionale cani guida della Puglia, di cui è responsabile Antonella Bray, è realizzata con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo “A. Diaz” di Vernole e Castri di Lecce, diretto dal Dirigente scolastico Pantaleo Antonio Conte, del Lions Servizio Cani Guida e degli altri partner coinvolti. La manifestazione rappresenterà un’importante

occasione di incontro tra istituzioni, associazioni, mondo della scuola e cittadinanza.

Particolare spazio sarà dedicato al progetto educativo “Con i vostri occhi: a scuola con il cane guida”, promosso in collaborazione dall’UICI di Lecce e dall’Istituto Comprensivo “A. Diaz” e il Comitato regionale cani guida. Il percorso, realizzato nell’anno scolastico 2025/2026 con il coinvolgimento di 15 istituzioni scolastiche, ha accompagnato bambini e ragazzi alla scoperta della realtà delle persone con disabilità visiva, promuovendo consapevolezza, rispetto delle differenze e cultura dell’inclusione.

Nel corso della manifestazione saranno presentati e valorizzati i lavori realizzati dagli studenti, con la premiazione degli elaborati più significativi e la consegna di riconoscimenti alle scuole partecipanti.

Due premi da 100 euro, messi a disposizione dall’UICI di Lecce, saranno assegnati rispettivamente al primo e al secondo ciclo di istruzione.

La mattinata prevede saluti istituzionali, testimonianze e interventi dedicati al ruolo del cane guida, arricchiti da un momento musicale e canoro proposto dagli alunni del Comprensivo “A. Diaz”. Sarà presente anche S.E. Mons. Angelo Raffaele Panzetta, Arcivescovo Metropolita di Lecce, che rivolgerà un messaggio ai partecipanti e impartirà la propria benedizione.

La manifestazione si concluderà con una passeggiata dimostrativa nel centro storico di Lecce, durante la quale i 13 cani guida, insieme alle persone con disabilità visiva che accompagnano, offriranno alla cittadinanza una testimonianza concreta del loro ruolo fondamentale nella mobilità e nella vita quotidiana.

«I tuoi occhi guidano i miei passi… Il vostro rispetto garantisce la nostra libertà». È il messaggio che accompagna la Giornata, richiamando la responsabilità di tutti nel garantire il diritto all’autonomia e alla piena partecipazione alla vita sociale.