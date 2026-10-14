Dal Salento delle volte a stella ai satelliti della NASA

Dal fascino e dallo studio delle antiche volte a stella del Salento alle tecnologie satellitari per la sicurezza degli edifici e delle infrastrutture. È il percorso di Raffaele Tarantini, giovane ingegnere di Surbo (LE) che ha ricevuto il diploma di dottorato di ricerca, con lode, in Ingegneria Civile e Ambientale presso il Politecnico di Torino, per aver sviluppato un programma di utilizzo dei dati satellitari capace di individuare spostamenti ed anomalie nelle strutture, con l’obiettivo di migliorare le attività di prevenzione e diagnosi del rischio. Un traguardo nella ricerca che apre prospettive internazionali, anche nell’ambito delle attività legate all’osservazione dei dati provenienti dai satelliti della NASA.

Dalle volte a stella salentine allo spazio

L’interesse di Tarantini per le costruzioni storiche nasce dallo studio delle volte a stella in pietra leccese, elemento caratteristico dell’architettura tradizionale salentina. Un primo legame con il territorio d’origine che si è progressivamente trasformato in un più ampio percorso di ricerca sulla sicurezza, sulla diagnostica e sul monitoraggio delle strutture esistenti. La sua tesi di dottorato, intitolata «From Space to Action: Satellite Interferometric SAR for Structural Health Monitoring – Decision-ready diagnostics for existing structures», affronta una delle sfide più rilevanti dell’ingegneria strutturale contemporanea: trasformare i dati raccolti dai satelliti in informazioni concrete per valutare lo stato di salute di edifici e infrastrutture.

La ricerca si concentra sull’interferometria radar satellitare (InSAR), una tecnologia che, elaborando immagini radar acquisite dalle missioni Sentinel-1 del programma Copernicus dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e COSMO-SkyMed dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), e in prospettiva dalla missione NISAR (NASA-ISRO), permette di rilevare spostamenti millimetrici delle strutture nel tempo, anche senza installare sensori direttamente sugli edifici. L’obiettivo è rendere queste informazioni sempre più utili per individuare eventuali anomalie, valutare possibili criticità e supportare le decisioni degli ingegneri nella prevenzione dei rischi.

Una ricerca con applicazioni concrete

Sotto la supervisione del professor Giuseppe Andrea Ferro, presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica del Politecnico di Torino, Tarantini ha sviluppato un approccio metodologico articolato in diverse fasi: dallo screening di interi patrimoni edilizi alla caratterizzazione degli spostamenti, fino all’interpretazione diagnostica e al monitoraggio continuo con rilevamento automatico delle anomalie.

La ricerca ha trovato applicazione in casi studio di particolare rilievo, tra cui la Chiesa della Santissima Trinità a Torino, il viadotto Himera e il ponte di Albiano-Magra, analizzati anche attraverso dati satellitari per approfondire le dinamiche che hanno preceduto o accompagnato fenomeni di dissesto e crollo. Un ulteriore ambito di studio riguarda il Santuario di Vicoforte, celebre per la sua grande cupola ellittica in muratura, dove le informazioni satellitari vengono integrate con i dati del sistema di monitoraggio installato in sito e con l’analisi delle variabili ambientali.

È inoltre in corso una collaborazione scientifica con il Qualcomm Institute della University of California San Diego per integrare dati satellitari radar e rilievi LiDAR aerei nella valutazione dei danni agli edifici, con applicazione al Palisades Fire del 2025, nell’area di Los Angeles.

Uno sguardo internazionale e nuove prospettive

Il percorso di Tarantini, che collabora con l’Agenzia Spaziale Italiana, si è sviluppato attraverso esperienze di ricerca negli Stati Uniti e in Portogallo. In particolare, l’esperienza come Visiting Research Scholar alla University of California San Diego ha contribuito a consolidare il suo profilo scientifico nell’ambito del monitoraggio strutturale e delle tecnologie di osservazione della Terra.

Il nuovo traguardo si inserisce in un’attività professionale e di ricerca che spazia dalla valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici alla diagnostica delle strutture storiche, dal rilievo digitale mediante laser scanner e droni all’impiego dei dati satellitari per la sicurezza delle infrastrutture.

Una storia che parte dal Salento e guarda al futuro della ricerca, dimostrando come lo studio di un patrimonio architettonico profondamente radicato nella tradizione locale possa diventare il punto di partenza per affrontare alcune delle sfide tecnologiche più avanzate dell’ingegneria contemporanea.