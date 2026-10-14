Minacce a due vigilesse dopo un incidente: “Non sapete chi sono io”: Condannato un 45enne

LECCE – Avrebbe minacciato due vigilesse a margine di un incidente stradale in piena notte. M.A., un 45enne di Lecce, è stato condannato dalla giudice monocratica Natascia Mazzone a 6 mesi di reclusione con le accuse di violenza e minaccia e pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. All’imputato, difeso dall’avvocato Donato Amato, il tribunale ha comunque concesso la sospensione della pena e la non menzione nel casellario.

L’episodio risale alla notte del 27 maggio 2022 dopo un incidente stradale in viale dell’Università. Sul posto intervennero le vigilesse a seguito di una segnalazione di un incidente in cui una donna, alla guida della sua auto, avrebbe urtato una macchina parcheggiata nello stallo destinato ai bus. Mentre le agenti eseguivano i rilievi sarebbe sopraggiunto il proprietario insieme a un amico. Evidentemente alticci, i due avrebbero ostacolato il lavoro degli agenti.

In particolare il 45enne. Quest’ultimo si sarebbe rivolto alle vigilesse con espressioni minacciose: “Non sapete chi sono io”; “Io i documenti non ve li do”; “Chiamo l’avvocato”; “Vi state vestendo di carattere perché teniti la divisa e ce bu pensati…mo bu fazzu bitere ieu ci suntu”. Nonostante i ripetuti invidi a mantenere dei toni pacati, il 45enne avrebbe continuato nella sua condotta rifiutandosi anche di declinare le proprie generalità. Un’impasse sbloccata solo dopo l’arrivo degli agenti di polizia che hanno poi accompagnato il 45enne leccese in questura.

La sentenza prevede anche che sempre lo stesso imputato debba risarcire con una provvisionale le due vigilesse con 3.000 euro ciascuno, assistite dagli avvocati Viola Messa e Riccardo Giannuzzi. Novanta giorni per il deposito delle motivazioni.