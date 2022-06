Covid, 567 casi: 105 in provincia di Lecce. Sempre meno ricoverati e curva del contagio più giù

PUGLIA – Nonostante i nuovi focolai di cui abbiamo già parlato, la situazione sembra in miglioramento. Si registrano ancora troppo casi di covid giornalieri nel leccese, ma l’indice dei positivi scende al 5,68% rispetto al 6,01% di ieri.

Cala anche il numero dei decessi, oggi 11 rispetto ai 23 di ieri. Continuano a calare i ricoverati nei reparti covid pugliesi: oggi sono 1.260. In tutti i paesi che nell’ultimo mese hanno evidenziato criticità la situazione sembra migliorare nelle ultime 24 ore: Taviano, Taurisano, Casarano, Galatina, Lecce, Galatone, Nardò, Matino, Ugento, Porto Cesareo (dove le scuole restano chiuse) e Gallipoli avanzano con la vaccinazione e il Sisp sembra aver già contenuto i nuovi focolai.



In alcune comunità le vaccinazioni vanno avanti speditamente: tutti gli insegnanti sono stati vaccinati a Matino e in tutto il distretto. In una settimana quasi mille vaccini (seconda dose) sono stati inoculati al personale scolastico del distretto. Il dottor Giovanni Casto, dirigente Asl, esprime soddisfazione per questi risultati. Lunedì a Matino riaprono le scuole: sono scesi a 98 i residenti attualmente positivi.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, sabato 5 maggio 2021, registra 9984 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 567 casi positivi: 120 in provincia di Bari, 67 in provincia di Brindisi, 67 nella provincia BAT, 136 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 71 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 11 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.373.878 test.

200.955 sono i pazienti guariti.

38.736 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 245.945 così suddivisi:

93.356 nella Provincia di Bari;

24.541 nella Provincia di Bat;

18.695 nella Provincia di Brindisi;

44.120 nella Provincia di Foggia;

25.518 nella Provincia di Lecce;

38.553 nella Provincia di Taranto;

786 attribuiti a residenti fuori regione;

376 provincia di residenza non nota.