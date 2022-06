Covid, 615 casi: 105 in provincia di Lecce. Scendono ancora i ricoverati, ma salgono nella terapia intensiva del DEA

PUGLIA – La situazione pandemica pugliese è in miglioramento, anche se nella provincia di Lecce i numeri dei nuovi contagi restano alti. Nella terapia intensiva del DEA di Lecce sono diventati 23 i malati gravi di COVID-19 (uno in più). L’indice dei positivi rimane sostanzialmente invariato al 5,63% rispetto al 5,85% di ieri.

Continua ad essere sempre elevato il numero dei decessi, oggi è a quota 36 rispetto ai 24 di ieri, ai 25 di lunedì e domenica. Calano i ricoverati nei reparti covid pugliesi: oggi sono 1.476

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA – 12 MAGGIO 2021

Link Sponsorizzato

Il bollettino epidemiologico di oggi, mercoledì 12 maggio 2021, registra 10932 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 615 casi positivi: 209 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 79 nella provincia BAT, 37 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 130 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Link Sponsorizzato

Sono stati registrati 36 decessi: 22 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BT, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.344.907 test.

196.496 sono i pazienti guariti.

41.549 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 244.233, così suddivisi:

92.964 nella Provincia di Bari;

24.291 nella Provincia di Bat;

18.504 nella Provincia di Brindisi;

43.834 nella Provincia di Foggia;

25.170 nella Provincia di Lecce;

38.307 nella Provincia di Taranto;

783 attribuiti a residenti fuori regione;

380 provincia di residenza non nota.