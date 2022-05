Covid, 979 casi: 202 nel leccese. Speranza firma per la Puglia gialla. Draghi cauto su coprifuoco

PUGLIA – Le notizie di ieri oggi sono ufficiali: i pugliesi saranno liberi di spostarsi nelle zone gialle. Tutti potranno andare a mare senza fingere di essere dei ciclisti o dei maratoneti di alto livello.

Dal Portogallo il premier Draghi ha chiarito che i dati sul covid sono tutti in discesa in Italia. Ma per eliminare coprifuoco bisogna attendere i dati tra un’altra settimana. “I 70enni sono stati vaccinati all’80% con la prima dose, le vittime sono di meno. Se l’andamento procederà così la Cabina di regia procederà con nuove riaperture. L’importante è essere graduali e prudenti” – ha spiegato il premier in mattinata.

Intanto, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 7 maggio 2021, ha firmato nuove Ordinanze che entreranno in vigore a partire da lunedì 10 maggio. Le prima ordinanza classifica in area arancione la Val d’Aosta, la seconda rinnova la zona arancione per la Sicilia e la terza porta in zona gialla Basilicata, Calabria e Puglia. Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 10 maggio 2021 è la seguente:

zona rossa : (nessuna Regione e Provincia autonoma)

: (nessuna Regione e Provincia autonoma) zona arancione : Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna

: Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna zona gialla : Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia , Toscana, Umbria e Veneto

: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, , Toscana, Umbria e Veneto zona bianca: (nessuna Regione e Provincia autonoma)

LA SITUAZIONE NEI PAESI CHE PAGANO IL COLPO DI CODA DELLA TERZA ONDATA

Link Sponsorizzato

Nel leccese la situazione non è delle migliori sul piano dei nuovi contagi, perché, nonostante le tantissime vaccinazioni, dopo una discesa del numero di malati di covid, in queste ultime due settimane si registra una leggera risalita a causa di 15 comunità (inclusa Lecce) dove sono scoppiati diversi nuovi focolai (tra cui anche positivi alla variante indiana).

A Matino primaria e secondaria restano chiuse, ma la scuola dell’infanzia riapre: ci sono almeno 10 bambini contagiati. “In città non ci sono nuovi casi oggi – spiega il sindaco Giorgio Toma – Il picco dovremmo averlo già raggiunto con questi circa 130 contagiati residenti: speriamo che cominci la decrescita. Il contagio è avanzato soprattutto in alcune aziende”. In effetti, anche a Casarano il boom di contagi è stato causato da diversi focolai scoppiati nelle aziende del territorio: stessa cosa per Taviano e Taurisano.

Nel bollettino epidemiologico l’indice dei positivi sale all’8,48% rispetto al 7,44%.

Il numero dei decessi in Puglia è stabile: 21 rispetto ai 20 di ieri.

I ricoverati pugliesi nelle strutture covid sono 1659 (ieri erano 1685). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 191.583 rispetto ai 190.368 di ieri. Scendono i numeri dei pugliesi attualmente positivi: 44.380, in lieve calo rispetto ai 44.637 di ieri.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Link Sponsorizzato

Il bollettino epidemiologico di oggi, sabato 8 maggio 2021, registra 11.543 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 979 casi positivi: 278 in provincia di Bari, 89 in provincia di Brindisi, 136 nella provincia BAT, 130 in provincia di Foggia, 202 in provincia di Lecce, 140 in provincia di Taranto, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 21 decessi: 11 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.308.883 test.

191.583 sono i pazienti guariti.

44.380 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 242.041 così suddivisi:

92.281 nella Provincia di Bari;

24.030 nella Provincia di Bat;

18.334 nella Provincia di Brindisi;

43.524 nella Provincia di Foggia;

24.717 nella Provincia di Lecce;

38.011 nella Provincia di Taranto;

772 attribuiti a residenti fuori regione;

372 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 8.5.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/etlPM