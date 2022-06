Covid, curva del contagio sempre più giù: 90 casi in Puglia, 22 in provincia di Lecce. Galli ci ripensa e diventa ottimista

PUGLIA – L’ottimismo è nei numeri pugliesi e italiani: ecco perché Lopalco ieri si è sbilanciato fino a ritenere superati i grandi rischi pandemici di questo anno e mezzo. Continuano a scendere i pazienti contagiati dal SARS-CoV-2 e dalle sue varianti. I ricoverati sono sempre di meno: oggi sono rimasti in 635 nei centri covid pugliesi. Ci sono molti meno nuovi contagiati, ma bisogna tenere in considerazione che nelle scorse 24 ore sono stati fatti meno test. Perfino l’infettivologo del Sacco di Milano, Massimo Galli, diventato un “divo” televisivo, ammette di essere stato troppo pessimista e che a settembre le cose miglioreranno (lo dichiara ad Open, di Enrico Mentana). Dunque il fervido avversario degli allentamenti delle misure di contenimento decisi dal governo Draghi ci ripensa. Questo conferma il fatto che è politica che deve scegliere sulla base di più pareri. Ma, confrontando i risultati con la Svizzera (che non ha mai imposto il “tutti a casa” alle 22), viene anche il dubbio che un coprifuoco così prolungato non sia servito a nulla. Perché il problema non è a che ora si esce o si torna a casa, ma gli assembramenti che si creano. Tanto che persino il presidente ANCI Decaro ha fatto notare, nei giorni scorsi, che imporre il rientro a casa alle 23 crea più assembramenti nelle ore precedenti (perché impone a tutti di uscire alla stessa ora e non ci sono cene in seconda serata).

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, domenica 30 maggio 2021, registra 5.395 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 90 casi positivi: 11 in provincia di Bari, 11 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia BAT, 9 in provincia di Foggia, 22 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto.

Sono stati registrati 4 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.489.888 test.

218.098 sono i pazienti guariti.

25.683 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 250.277 così suddivisi:

94.463 nella Provincia di Bari;

25.209 nella Provincia di Bat;

19.253 nella Provincia di Brindisi;

44.728 nella Provincia di Foggia;

26.429 nella Provincia di Lecce;

39.009 nella Provincia di Taranto;

797 attribuiti a residenti fuori regione;

389 provincia di residenza non nota.