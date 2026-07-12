Italgas porta Picarro a Maglie, tecnologia all’avanguardia per il controllo delle reti del gas

MAGLIE – Venerdì, l’Amministrazione comunale di Maglie, rappresentata dal sindaco Ernesto Toma, ha incontrato una delegazione di Italgas, società concessionaria del servizio di distribuzione cittadina del gas naturale. L’iniziativa ha avuto lo scopo di illustrare le modalità operative adottate dall’azienda nell’esercizio della rete cittadina, con particolare riferimento alle tecniche di monitoraggio delle condotte e di ricerca preventiva delle dispersioni attraverso tecnologie all’avanguardia.

Nello specifico, Italgas ha presentato Picarro Surveyor, attualmente la tecnologia più all’avanguardia nel campo delle attività di monitoraggio delle reti gas. Il sistema consiste in una sofisticata sensing technology che, rispetto alle tecnologie tradizionali, offre importanti vantaggi in termini di rapidità di svolgimento e di ampiezza delle aree sottoposte a controllo. Montata sugli automezzi di servizio, infatti, garantisce una sensibilità di rilevazione della presenza di gas nell’aria di tre ordini di grandezza superiori a quelli attualmente in uso dagli altri operatori del settore (parti per miliardo contro parti per milione).

Rispetto alla metodologia tradizionale, inoltre, questa non impone al veicolo di seguire il tracciato della tubazione interrata, ovviando così al problema di possibili ostacoli presenti lungo il percorso (come, ad esempio, le auto parcheggiate) e amplia in maniera esponenziale il volume dell’area monitorata (150-200 metri di larghezza e 5-8 metri in altezza contro 1-2 metri e 10-20 centimetri). Il software è in grado poi di rilevare non solo la presenza di metano ma anche di etano, restituendo in questo modo un dato più accurato circa la quantità di molecole di gas presenti nell’aria. Un dato che, incrociato con le informazioni relative alla direzione e alla velocità del vento e con le rilevazioni geo-referenziate, consente di fornire in tempi estremamente rapidi e con grande precisione la localizzazione della possibile origine della dispersione.

L’adozione della tecnologia rientra nel più ampio percorso di digitalizzazione di asset e processi che Italgas porta avanti ormai da anni, finalizzato a fornire un servizio sempre più efficiente, sostenibile e sicuro per le comunità e i territori in cui opera.

Insieme alla tecnologia Picarro è stata presentata l’app Work On Site, sviluppata nella Digital Factory di Italgas. L’app, disponibile sui dispositivi elettronici in dotazione alle imprese esecutrici dei lavori, gestisce controlli automatizzati, digitali sui cantieri della rete di distribuzione gas e rende più veloci ed efficienti le verifiche di conformità che vengono condivise in tempo reale. “In pratica – spiega il sindaco – il sistema funziona come un ‘naso elettronico’ montato su un normale veicolo che, percorrendo le strade cittadine, è in grado di individuare dispersioni di gas anche minime, spesso invisibili ai controlli tradizionali, riducendo così i tempi di intervento e i disagi per i residenti”.

“Questa tecnologia significa più sicurezza per le famiglie di Maglie”, ha dichiarato Ernesto Toma, Sindaco del Comune di Maglie. “Picarro Surveyor permette di individuare eventuali piccole fuoriuscite di gas prima che possano diventare un problema, semplicemente passando con un’auto per le nostre strade. È come avere un controllo capillare e costante della rete, molto più veloce e preciso di quello tradizionale, che si traduce in interventi più rapidi e in una maggiore tranquillità per i cittadini. Ringrazio Italgas per aver avviato questo percorso di innovazione per una città sempre più attenta alla sicurezza e alla qualità dei servizi essenziali”.