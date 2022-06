“Gli altri”, la mostra fotografica antologica di Lisetta Carmi a Lecce

LECCE – Non è così facile spiegare cosa può significare tornare a visitare una mostra in presenza, dopo un annus horribilis come quello che abbiamo trascorso, che oltre a farci vivere nella paura, ha azzerato la bellezza della socialità vissuta in nome delle passioni e della cultura in tutte le sue forme e declinazioni.

Nel mezzo di un maggio di una nuova primavera, non appena la famosa e tanto attesa zona gialla è tornata e ci ha fatto intravedere una lucina in fondo al buio attraversato, la prima esperienza che ho scelto è stata una mostra fotografica, una delle cose che più di altre ha fatto sentire la mancanza nei mesi di isolamento.

Link Sponsorizzato

Ho chiamato una cara amica nel proposito di ricucire con la fisicità e la gioia di una condivisione, uno ad uno, quei rapporti importanti che mi sono apparsi tanto diluiti e le ho proposto una visita lenta alla scoperta di una delle fotografe che da sempre mi incuriosiscono maggiormente, tra i massimi interpreti della fotografia sociale nella seconda metà del Novecento: Lisetta Carmi.

L’esposizione, dal titolo “Gli altri”, è un progetto dei cari amici di Kunstschau – che da un paio di anni hanno il merito di aver arricchito notevolmente l’offerta artistica dalla loro piccola galleria fino ai grandi contenitori leccesi – con RTI Theutra Oasimed, Arte Contemporanea Picena in collaborazione con l’Archivio Lisetta Carmi e con la Festa di Cinema del Reale.

Link Sponsorizzato

L’antologica di Lisetta carmi è a cura di Roberto Lacarbonara, Giovanni Battista Martini e Alessandro Zechini e celebra i cinquant’anni dal trasferimento della fotografa ligure in Puglia, in particolare a Cisternino, affascinata in largo anticipo rispetto alle tendenze dalla valle d’Itria. Qui ha fondato l’Ashram internazionale ispirato al guru indiano Babaji Herakhan Baba.

Il Castello Carlo V al primo piano, che ospita l’esposizione, accoglie sempre in modo intenso con la sua pietra gialla, le alte volte e la vista su alcuni particolari angoli del centro storico. La passeggiata a due, come detto, è lenta e si è soffermata sugli scatti uno per volta, con la fame di scambiarsi un parere e di studiare ogni inquadratura, le scelte stilistiche, la composizione.

Più di sessanta scatti, in bianco e nero, che provengono dai temi principali della ricerca fotografica della Carmi, da sempre orientata all’indagine sulle marginalità sociali, sul lavoro, sui territori.

La passione per la fotografia coinvolge Lisetta Carmi in Puglia, nel 1960, grazie all’amico etnomusicologo Leo Levi. E proprio la Puglia, con la Sardegna e la Sicilia sono il meridione che viene documentato nella sua declinazione più remota: una testimonianza di una Italia scomparsa e a tinte cupe.

Le immagini del Porto di Genova e dell’Italsider mostrano un occhio sensibile e lucido, il fine è raccontare e denunciare lo sfruttamento operario, il risultato è l’emergere di una umanità multiforme, nella sua manifestazione più autentica.

Senza ombra di dubbio la raccolta più affascinante della mostra è quella dedicata alla comunità dei travestiti di Genova, realizzata dal 1965 e frutto di una indagine visiva durata sette anni. Una scelta radicale e controcorrente, in un periodo storico particolarmente ostile. Ritratti rivoluzionari, tra immagini sacre e letti casalinghi. Tra loro anche Morena, che ispirò De Andrè per la sua celebre Via del Campo.

Questo lavoro confluì in un libro pubblicato nel 1972 e costituisce oggi un documento fondamentale della fotografia italiana.

Infine, una sala è dedicata all’incontro – di pochi minuti – di Lisetta con il poeta Ezra Pound dopo il suo rilascio dal manicomio di St. Elizabeths a Washington. Una sequenza di 12 ritratti struggenti e intimi, scattati a Sant’Ambrogio di Zoagli nel 1966, mostra un uomo perduto in uno sguardo abissale, spettinato e mosso, da cui non è difficile essere travolti per le emozioni forti.

L’esperienza di Lisetta Carmi con la fotografia dura circa vent’anni, e si interrompe per sua perentoria volontà. Nonostante questo, la sua figura assume una centralità imponente nel panorama artistico italiano. A lei sono dedicati moltissimi libri e mostre.

Lascio il Castello Carlo V con la pienezza di spirito e occhi, e riflessioni da spalmare nei giorni a venire. Se ne sentiva davvero la mancanza.

La mostra Lisetta Carmi “Gli altri” è esposta al Castello Carlo V di Lecce dal 13 maggio al 5 settembre 2021.

1 of 9