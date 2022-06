L’analisi di Flavio Carlino: La sinistra di Fedez

Quest’anno, chi c’era, ha riferito che non si è parlato di lavoro al concerto del Primo Maggio. Si è parlato di diritti e ne ha parlato, udite, udite, Fedez, definendosi “artista” e denunciando il, secondo lui, tentativo di censura.

Dalla, De Gregori, Paoli, Vanoni, ecc., non hanno mai detto in pubblico di essere artisti e se lo hanno fatto non era certo con le stesse intenzioni.

Ad ogni modo, per esprimere in tutta libertà il pensiero dell’artista, Fedez, dal palco del concerto del Primo Maggio tiene, inopportunamente, un comizio politico. Chiaramente contro un partito.

Fortunatamente è stato l’unico. Gli altri hanno cantato. Hanno espresso l’arte. Lui il pensiero politico.

Non un’opinione su una legge, ma un chiaro e netto pensiero politico di sinistra. E la sinistra lo ha acclamato, nonostante governi insieme a quel partito, la sinistra lo ha appoggiato in questa insensata azione politica.

Comizio per i diritti contro l’omofobia. A sostegno della legge Zan. Avrà cambiato idea, Fedez, dato che, se non ricordo male, alcune delle sue “opere” di qualche anno fa erano intrise di contenuti omofobi. Ma la sinistra è opportunista e Fedez … pure. Perciò tutto passa nel dimenticatoio.

Se ti allinei, come Fedez, allora “sei dei nostri”. Poco importa se in passato eri in contrasto con il pensiero di sinistra. Oggi non lo sei più e va bene cosi. Abbiamo bisogno di te.

D’altra parte, cosa ci si può aspettare da una sinistra che si allea con chi prima gridava “al ladro”. PD e M5S. Ora alleati, fino a qualche mese fa l’uno contro l’altro.

Che bella la sinistra che passa da Gramsci a Togliatti, attraverso Iotti e Berlinguer, per arrivare a Fedez.

La sinistra dei diritti degli ultimi, delle correnti in magistratura, pronte a giudicare i suoi nemici. Questa volta ha superato se stessa. Ha chiesto a Fedez di parlare male di un alleato di governo, di destra ovviamente.

La sinistra, culturalmente e moralmente, superiore, sempre pronta a bacchettare i suoi avversari politici e, ora, anche non politici. È sufficiente che si esprima una propria opinione, “non in linea” col suo pensiero, per essere tacciati di razzismo, omofobia ed altro. O sei di sinistra o sei razzista e omòfobo.

Non parla mai di se, la sinistra, e se lo fa è per tessere le proprie lodi. Invece, dica qualcosa su se stessa, sugli epiteti usati nei confronti dei dissenzienti. Parli del clientelismo velato che sfoggia quotidianamente o dell’opportunismo politico esibito come opportunità per il Paese. Parli del governare senza essere legittimata. Parli della “svendita” a cui ha sottoposto la nazione. Parli del “regime” a cui ha sottomesso l’Italia.

Non parli di morale, la sinistra. Non ne ha facoltà.

Flavio Carlino