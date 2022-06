Lega, in 50 piazze della Puglia per la tutela del Made in Italy e delle produzioni agricole pugliesi

PUGLIA – Sabato 29 e Domenica 30 Maggio 2021, la Lega torna nelle piazze per difendere il Made in Italy e le produzioni agricole della regione coinvolgendo circa 50 città nelle 6 provincie di Bari, Bat, Foggia, Taranto, Lecce e Brindisi. Si tratta di una campagna nazionale finalizzata a raccogliere adesioni a sostegno del disegno di legge della Lega “Promozione e tutela della dieta mediterranea e divieto dell’uso degli insetti e farine di insetti nelle mense pubbliche e scolastiche”. La raccolta firme, chiamata #mangiacomeparli, è attiva da domani anche su legaonline.it/mangiacomeparli .

“La nostra e’ una vera e propria battaglia per la tutela del Made in Italy e del duro lavoro delle aziende agricole pugliesi. Dobbiamo difendere i nostri confini ma soprattutto le eccellenze dei nostri territori” – ha dichiarato il segretario regionale della Lega sen. Roberto Marti – “La nostra produzione km0 è una risorsa da valorizzare. Le nostre comunità agricole hanno dovuto difendere per generazioni le colture e i paesaggi costruiti nel tempo con impegno e dedizione, raggiungendo un livello di eccellenza che abbiamo il dovere non solo di tutelare ma di rilanciare nel segno di uno sviluppo inteso sia come progresso che come tutela dell’ambiente. Su questa proposta siamo certi di raccogliere migliaia di adesioni perché la Lega rappresenta la vera voce degli italiani e si muove solo nell’interesse dei territori e della gente”- ha concluso il segretario regionale.