Modifiche alla legge regionale sulle agenzie di viaggi e turismo approvate modifiche e semplificazioni

Sì a maggioranza dal Consiglio regionale della Puglia, con una sola astensione, alla legge che prevede modifiche alla precedente n. 17/2019 in materia di agenzie di viaggio e turismo, con un solo emendamento approvato all’unanimità, proposto dalla consigliera Antonella Laricchia e accolto dall’assessore al turismo Massimo Bray.

Nel biennio di attuazione della disciplina sono emerse criticità in particolare per certi requisiti di accesso alla formazione professionale per l’abilitazione a direttore tecnico di agenzia: una certificazione di conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati tanto elevata da desertificare i corsi, per l’assenza di allievi con quella preparazione. Con la legge viene richiesta una conoscenza dell’inglese di livello 32 o la laurea triennale in lingua. Altre modifiche chiariscono la portata di alcune norme e cancellano adempimenti superflui.