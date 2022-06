Scuola, Gabellone: “Una mozione per ribadire la gratuità e la parità scolastica”

“Una mozione per mettere al centro la funzione educativa della Scuola.

Questo lo scopo che mi ha portato a presentare una mozione al Consiglio Regionale sulla gratuità e parità per l’infanzia – in attuazione della L. 62/2000 – relativa alle ‘norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione.” Dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Antonio Gabellone.

“Occorre riconoscere alla scuola la sua vera, grande ed insostituibile funzione educativa e l’Italia non può continuare a rappresentare un’eccezione in negativo rispetto al pieno esercizio della libertà di scelta in un reale pluralismo educativo che, al contrario, è acquisito dalla maggior parte delle Nazioni avanzate del mondo.

Chiaramente tutto questo deve fare i conti con le diverse problematiche che attanagliano il settore delle Politiche sociali della Regione e che, sebbene, siano state oggetto di ampia trattazione nelle innumerevoli Commissioni regionali da me richieste, non hanno trovato alcuna soluzione, come i Centri diurni per disabili ormai al collasso, i tempi di assegnazione dei buoni servizio infanzia e adolescenza sempre più dilazionati, i ritardi con il fondo regionale per l’autismo, il blocco delle erogazioni delle convenzioni, la paventata chiusura della Comunità socio-riabilitativa ‘Dopo di noi’ di Lecce.

Tale situazione di precarietà nei servizi essenziali che toccano le difficoltà delle nostre famiglie non è più tollerabile e richiede un atto di responsabilità da parte di Regione Puglia”.