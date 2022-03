Vicende, guerre e ascesa della Famiglia Orsini – del Balzo in Puglia – Parte 5a

Il matrimonio di Maria d’Enghien con Ladislao d’Angiò-Durazzo, Re di Napoli, che aveva posto fine alla contesa per il possesso del Principato di Taranto, non fu particolarmente felice per l’eroina pugliese e per i suoi figli, nati dal precedente matrimonio con Raimondello Orsini del Balzo, costretti a vivere a Napoli in una sorta di prigione dorata. I quattro figli che Maria aveva avuto dal primo marito rispondevano ai nomi di Maria, Caterina, Giovanni Antonio e Gabriele. Tuttavia la regina, che dimorava in Castelnuovo, era circondata da una corte di artisti e scienziati, dimostrando di essere una sovrana illuminata mentre il re preferiva la compagnia delle sue numerose amanti.

Alla morte senza eredi di Ladislao, avvenuta nel 1414, successe sul trono la sorella Giovanna II che in un primo tempo proibì alla cognata ed ai suoi figli di riprendere possesso dei propri feudi pugliesi, tenendoli sotto controllo. Tuttavia, la politica altalenante e contraddittoria della sovrana, permise a Maria, liberata da Giacomo della Marca, di rientrare in possesso della Contea di Lecce nel 1415, mentre il suo primogenito maschio, Giovanni Antonio Orsini del Balzo, riusciva a riprendere il Principato di Taranto cinque anni più tardi. Nel frattempo, esattamente nel 1419, l’Orsini del Balzo dispone la costruzione in Lecce della Torre del Parco, tuttora esistente e visibile, posta a sudest della città, nei cui fossati pare venissero allevati degli orsi, animali totemici degli Orsini.

Intanto la sovrana Giovanna II, non avendo eredi diretti, forse spinta dalle rivalità fra le fazioni dei suoi consiglieri, nominò in un primo tempo suo successore Alfonso V d’Aragona, erede al trono di Sicilia, quindi cambiò in favore di Luigi III d’Angiò, per poi rinominare Alfonso. Tali cambiamenti determinarono una serie di contrasti interni, ai quali inizialmente Giovanni Antonio non volle aderire, aspettando di individuare il potenziale vincitore della contesa dinastica. Il Principe di Taranto, infatti, non contento di essere il più potente feudatario del regno, mirava ad un controllo dell’intera Puglia ed in particolare di Bari. Quando però fu sicuro del partito da scegliere, si schierò al fianco di Alfonso. L’occasione propizia si presentò nel 1431 dopo la morte di Ruggero Sanseverino, famiglia nemica degli Orsini del Balzo, e la successione del di lui figlio Antonio. Giovanni Antonio, infatti, attaccò militarmente i rivali, impossessandosi dei loro feudi. Dopo alcuni tentativi di conciliazione di Giovanna II, risoltisi in altrettanti insuccessi a causa dell’ostinazione del Principe di Taranto, che venne dichiarato ribelle, la parola passò alle armi. Tra l’altro, approfittando del momento di confusione, l’Orsini del Balzo con una rapida azione militare si impossessò di Bari, suscitando le ire della Corona che dopo ripetuti inviti di restituzione provvide ad assegnarlo a Jacopo Caldora.

L’offensiva viene scatenata, nell’estate del 1434, proprio dal suddetto capitano Jacopo Caldora, al quale ben presto si unisce Luigi III d’Angiò, reduce dalla Francia che, alla testa di 2 mila cavalieri ed un numero spropositato di fanti, invadono la Puglia dal nord. Nel frattempo, Alfonso d’Aragona, in navigazione dalla Sicilia verso la Catalogna, sospende il viaggio per soccorrere l’alleato, inviando 2 mila cavalli e mille fanti, e dispone il movimento delle forze del capitano Nicolò Fortebraccio, che sostavano alle porte di Roma, in direzione di Taranto. Tale azione si rivelerà tuttavia inutile, a causa dei saccheggi e delle devastazioni perpetrate dai soldati. Nel frattempo Giovanni Antonio cerca di riunire intorno a sé tutti i baroni ostili alla sovrana, fra i quali i suoi cugini Guglielmo e Francesco del Balzo. Tali alleanze, però, non impediscono alle armate del Caldora di dilagare nella provincia di Capitanata, favorite dalla tattica difensiva di Giovanni Antonio, che preferisce ritirarsi a Taranto piuttosto che muovere contro il nemico, affrontandolo sul terreno.

A salvarlo provvede il fratello Gabriele che, chiusosi in Ascoli Satriano insieme al capitano lombardo Rufino Gallofo, rallenta l’avanzata delle forze regie, sino a quando il tradimento dello stesso capitano, permette al nemico di impadronirsi della piazza. A questo punto le armate regie si dividono in due colonne: la prima, agli ordini del Caldora, con una travolgente manovra offensiva prende in rapida successione Andria, Bitonto, Ruvo e Corato, mentre la seconda, comandata da Luigi III, conquista Laterza. Giunto sotto le mura di Altamura, il Caldora tenta di conquistarla con un estenuante assedio che non sortisce alcun effetto, pertanto dirotta su Castellaneta che cade dopo una lunga serie di assalti. I domini di Giovanni Antonio, asserragliato con i suoi familiari in Taranto, si riducono ormai alle città di Taranto, Lecce, Gallipoli, Ugento, Altamura, Minervino, Oria, Brindisi, Gravina, Cirignano e Canosa.

Da Laterza e Castellaneta le due colonne muovono verso Taranto, tuttavia le possenti fortificazioni della città convincono il Caldora e Luigi d’Angiò a dirigersi su Lecce, seconda città dei domini di Giovanni Antonio, meno difesa ma che comunque avrebbe inferto un duro colpo al principe ribelle. Giunti nei pressi della città, le forze regie, forti di 30 mila uomini, la pongono sotto assedio, stabilendo il loro quartier generale nei pressi dell’abbazia dei Santi Nicolò e Cataldo. Il blocco si protrae per 11 giorni poi, inaspettatamente, gli assedianti si ritirano a causa di una grave malattia che colpisce Luigi III, portandolo alla morte il 15 novembre. Il Caldora, rimasto solo, ripiega su Bari e si ritira, disinteressandosi della contesa, lasciando campo libero al Principe di Taranto e Conte di Lecce.

Alla fine del 1440, con un fulmineo attacco, Giovanni Antonio riesce ad impossessarsi nuovamente del Ducato di Bari e della Contea di Conversano, cacciando Antonio Caldora, figlio di Jacopo. I titoli verranno confermati da Re Alfonso V d’Aragona nel settembre del 1441.

Cosimo Enrico Marseglia

