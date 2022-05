Baroni prova Rodriguez a destra: “Non è un esperimento”. Sul ritiro: “Lavoro, fatica e benzina nel serbatoio”

Folgaria – Prima amichevole del Lecce, Baroni ha provato la squadra.

Partendo dal presupposto che il modulo del Lecce sarà quello del 4-3-3; speculare a quello della Primavera perché l’idea è che proprio la Primavera diventi il serbatoio della prima squadra, non si esclude che alcuni giocatori debbano interpretare un ruolo diverso, o quanto meno provarci, per adattarsi ed essere funzionali al modulo.

Nella prima partita del Lecce del ritiro a Folgaria, mister Baroni sposta l’attaccante Rodriguez, provandolo per un po’ come laterale destro.

“Non è un esperimento – dice Baroni – lo avevamo già provato in allenamento. Io devo conoscere bene questo ragazzo anche se conosco benissimo le sue attitudini; però ho visto una buona partecipazione da parte sua anche nell’interpretare questo ruolo. Ci lavoreremo, quindi, perché è un giocatore che ha delle qualità, deve crescere e noi gli daremo opportunità e spazio che dovrà meritarsi con il lavoro; è un giocatore che ha delle qualità”.

Contro i dilettanti del Sinigo è finita 13-0, naturalmente il risultato non è indicativo, gli aspetti più importanti sono altri

”Al di là delle reti, era importante innanzi tutto che la parttia fosse presa nella maniera giusta, con impegno, con voglia. Abbiamo fatto delle cose buone, c’è stata una discreta intensità nostra nonostante l’avversario non fosse di grande livello. Quindi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Abbiamo compensato anche dopo la partita con un lavoro metabolico; la seduta è andata molto bene. Non ci sono sono stati infortuni, questo è un momento abbastanza delicato i carichi di lavoro sono alti e, insomma, superare queste uscite anche dal punto di vista sanitario con tutti i ragazzi posto è già positivo”.

Buona la prima per Blin, Bjarnason cerca il passo, Helgason invece arriverà domani

“Blin è un ragazzo abituato al lavoro Bjarnason ha pagato i cambi di metodologia di lavoro, di intensità i nostri ritmi però è un ragazzo che non molla, è solido, vuole migliorare e ci sono i presupposti per crescere”

Il ritiro a Folgaria, nel trentino, un luogo dove il clima è favorevole per il lavoro, lontano dell’afa e dalle alte temperature del Salento. L’allenatore è soddisfatto anche della struttura e del campo sul quale la squadra si allena.

“Ci sono tutti i presupposti per fare un buon lavoro. Dovremo sudare, soffrire, perché questo è un momento in cui c’è da mettere dentro benzina, volume, capacità di sopportire e gestire la stanchezza. Ma ci sono tutti i presupposti per fare un buon ritiro”.



Listkowski e Zuta in differenziato

“Avevano dei fastidi, un affaticamento, non voglio perdere giocatori in questo momento e con lo staff abbiamo deciso di non rischiare”.