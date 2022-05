Covid, 163 casi: 42 nel leccese. Nuovi casi in 12 comuni leccesi. Dimessa dalla terapia intensiva del Dea la 70enne vaccinata: al suo posto un 44enne di Saronno

PUGLIA – I contagi continuano a salire nei paesi facendo intravedere all’orizzonte la quarta ondata scatenata dalla variante delta, ma negli ospedali la situazione resta tranquilla. Nella terapia intensiva del DEA di Lecce si registra un nuovo ricovero: si tratta di un turista di Saronno di 44 anni. Nel reparto ci sono sempre 2 ospiti: la 70enne brindisina che era vaccinata, ma presentava comorbidità, è stata dimessa. È rimasta in rianimazione la 64enne leccese con problemi respiratori. Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia registra nuovi contagi a Collepasso (anche se il sindaco Paolo Menozzi spiega che le persone contagiate sono scese da 12 a 8: gli ultimi positivi riguardavano 3 ragazzi rientrati da un viaggio all’estero), Corsano, Melissano, Presicce-Acquarica, Taurisano, Porto Cesareo, Galatina, Neviano, Supersano, Soleto, Scorrano e Minervino.

Con 12.494 test eseguiti (ieri 11.186) l’indice dei positivi si attesta all’1,3% rispetto all’1,18% di ieri.

Anche oggi si registra 1 decesso.

Su 163 (ieri 132) nuovi positivi, 42 (ieri 27) si registrano in provincia di Lecce.

Complessivamente i ricoverati scendono da 88 a 84 (-4) mentre gli attualmente positivi salgono da 1.824 a 1.917 (+93).

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

REGIONE PUGLIA – 28 LUGLIO 2021

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 28 luglio 2021 in Puglia, sono stati registrati 12.494 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 163 casi positivi: 52 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 16 nella provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 42 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

E’ stato registrato un decesso, in provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.862.638 test.

246.814 sono i pazienti guariti.

1.917 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 255.400 così suddivisi:

95.695 nella Provincia di Bari;

25.740 nella Provincia di Bat;

20.048 nella Provincia di Brindisi;

45.404 nella Provincia di Foggia;

27.539 nella Provincia di Lecce;

39.734 nella Provincia di Taranto;

843 attribuiti a residenti fuori regione;

397 provincia di residenza non nota.