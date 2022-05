Covid, 80 nuovi casi: 22 nel leccese. Fedele: “10 nuovi casi di variante delta a settimana in provincia di Lecce per un totale di circa 80”

PUGLIA – La variante delta avanza nel leccese, anche se bisogna frenare gli allarmismi e limitarsi a rispettare le normali regole di prudenza e igiene. Il direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl di Lecce, Alberto Fedele, spiega che la nuova mutazione del SARS-CoV-2 sta circolando regolarmente: “Stiamo riscontrando almeno dieci casi di variante delta a settimana nella provincia di Lecce. Nella prima metà di luglio i casi totali sono diventati 80. Bisogna essere prudenti e vaccinarsi al più presto perché questa nuova mutazione è più contagiosa”. Il direttore del Dipartimento d’Igiene ci spiega che in tutti i paesi dove sono state riscontrate criticità nell’ultimo report Asl sono emersi dei casi di variante delta (che prima chiamavamo indiana): Lizzanello, Salice Salentino, Collepasso, Lecce e in altre realtà. Sono 7.764 (ieri 4.108) i test eseguiti nelle ultime 24 ore: l’indice dei positivi si stabilizza all’1,03% rispetto all’1,15% di ieri.

Intanto, a livello regionale, salgono i nuovi positivi giornalieri: sono 80, mentre in provincia di Lecce si registrano 22 casi.

Complessivamente i ricoverati salgono da 76 ad 85 (+9). Anche oggi non si registrano decessi. Intanto, la corsa al vaccino, per ottenere l’immunità di gregge, procede spedita: più di un italiano su due (il 50,57% della popolazione over 12) ha completato dunque il ciclo, a quanto emerge dal report del governo.

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA – 20 LUGLIO 2021

Il bollettino epidemiologico di oggi, martedì 20 luglio 2021, registra 7.764 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 80 nuovi casi positivi in Puglia: 20 in provincia di Bari, 14 in provincia di Brindisi, 4 nella provincia BAT, 15 in provincia di Foggia, 22 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 6 fuori regione.

Quattro casi precedentemente attribuiti a provincia non nota, sono stati classificati oggi, per cui il totale odierno resta di 80 casi.

Non è stato registrato nessun decesso.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.789.492 test.

245.889 sono i pazienti guariti.

1.775 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.323, così suddivisi:

95.413 nella Provincia di Bari;

25.639 nella Provincia di Bat;

19.916 nella Provincia di Brindisi;

45.280 nella Provincia di Foggia;

27.253 nella Provincia di Lecce;

39.616 nella Provincia di Taranto;

833 attribuiti a residenti fuori regione;

373 provincia di residenza non nota.

